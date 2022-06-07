«Цены взлетят не менее, чем на 20%» 3 7.06.2022, 18:15

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Импортеры рассказали, что ждет их и покупателей после легализации серого импорта.

В Беларуси собираются узаконить серый импорт. По мнению властей, это позволит не допустить дефицита иностранных товаров. Но в таком решении много подводных камней. «Зеркало» спросило импортеров, как они относятся к будущей перемене на рынке, выиграют ли от изменения законодательства и как может отразиться на покупателях.

«С гарантийным обслуживанием придется распрощаться»

Представитель официального импортера одного из брендов планшетов и ноутбуков Светлана негативно относится к такой инициативе, но не видит никаких других альтернатив.

— С 24 февраля мы не получили ни одной поставки. До сегодняшнего дня дотянули на стоках. А к концу июня ситуация для компании будет критичной. Для нашего бизнеса остановка импорта — это смерть. Так что такие перемены нас коснуться напрямую. Мы относимся к ним отвратительно, но другого выхода нет — будем возить, — рассказывает Светлана.

По ее словам, с изменением законодательства в пользу параллельного импорта, перестанет нормально работать гарантийный сервис, появятся новые вопросы с оплатой поставок, плюс «все иностранные серые компании на этой ситуации еще и захотят заработать». По ее оценкам, цены взлетят не менее, чем на 20%.

— Ситуацию ухудшают россияне, так как их рынок сбыта в разы больше и они просто выгребают все приличное. Для белорусов просто не остается места. Кроме того они изначально покупают технику на 3% дешевле, потому что у них нет обязательства по уплате утильсбора. А в вопросе параллельного импорта они впереди нас, так как их Минпромторг уже разрешил возить [параллельный импорт], а мы до сих пор связаны по рукам и ногам. Вот такие «равные» условия для всех членов ЕАЭС.

Светлана считает, что с учетом этих обстоятельств на белорусском рынке импортеров техники, с которой работает она, выживет исключительно пару компаний, которые смогут быстро переориентироваться, сократят расходы, найдут особые схемы поставок, недоступные для россиян. Всех остальных на рынке заместят российские поставщики.

— Но я не думаю, что это скажется на качестве техники. Мы в Беларуси пугливые — всего боимся. И в нашей сфере, например, мы все друг друга знаем, так что вряд ли кто-то из нас будет везти некачественную технику. Что повезут в Россию, не знаю. Там ситуация совсем другая, думаю, многие не побрезгуют так делать, — так отвечает она на вопрос о том, не вырастет ли при легализации серого импорта и снижении контроля риск завоза некачественной техники.

А вот с гарантийным обслуживанием, считает собеседница, придется распрощаться. Хотя с этим есть проблемы уже сейчас из-за остановки официальных поставок некоторых брендов. «По сути гарантии уже нет, ремонт невозможен, так что товар просто возвращают импортерам», — рассказывает Светлана. Получается, эти риски будут закладывать в стоимость товаров, что тоже повлияет на их конечную стоимость.

«По цене и качеству ничего не изменится»

— Если говорить прямым текстом, то это воровство. А я против любого беззакония, — категорично ответил нам Филипп, который занимается импортом технических устройств для дома и офисов. Но он уточняет, что на работу его компании это напрямую никак не повлияет, потому что и сейчас его продукцию может возить любой поставщик.

Импортер рассказывает, что таможня всегда требует разрешение правообладателя на ввоз в страну продукции под брендом, который зарегистрирован как объект интеллектуальной собственности. Если такого разрешения нет, то товар не поступит в свободное обращение в нашей стране.

— Я знаю, что многие бренды пользовались таким правом. В случае принятия этого закона, любой сможет ввозить любую продукцию, в том числе и ранее защищенную как объект интеллектуальной собственности права, внесенный специальный реестр.

Филипп считает, что изменение законодательства не приведет к появлению на белорусском рынке большого числа некачественных товаров, потому что ввозиться по этому правилу будет та же оригинальная техника. А подделки, говорит, и раньше можно было встретить.

— Ничего в этом отношении не изменится. Другое дело, что из-за санкций все ищут новые пути и возможности. В результате на наш рынок может попасть продукция, которая не предназначена для нашего рынка в принципе. Например кондиционеры, конструктивно изготовленные для тропического климата. У нас они тоже будут работать, но хуже, — поясняет он и уточняет, что покупателям в новых условиях предстоит внимательней изучать упаковку и сам товар.

Что касается цен, продолжает импортер, то из-за санкций, изменения логистики и задержки платежей, они уже поднялись. Так что, по его мнению, новый закон не особенно изменит ситуацию.

— Только если на наш рынок пойдет продукция с более дорогих рынков. Часто производители для развитых рынков делают цену выше, чем для менее развитых. Это отражается в маркировке. Например отсутствует значок сертификации в странах ЕС, чтобы потом с нашего рынка в Европу не шло. Или просто одинаковая продукция, но маркируется для разных рынков по-разному, а по сути внутри абсолютно одно и то же. Тогда, конечно, это отразится на цене, — поясняет Филипп.

«Возможно, россияне попробуют подвинуть белорусский бизнес»

Представитель официального дистрибьютора оборудования для промышленного строительства Иванна говорит, что их компания намерена продолжить работать, как раньше, то есть ввозить товары в Беларусь с согласия производителей. По ее словам, их поставщики не отказывались работать с белорусами.

— Мы проходили очень долгие проверки, для того чтобы доказать по каждому товару, что это не продукция двойного назначения. А после этого возили без проблем. Но законы в ЕС постоянно меняются, и мы не знаем, что будет завтра, поэтому очень тщательно за всем следим и будем подстраиваться в случае изменений, — объясняет Иванна.

Вячеслав занимается импортом автоэлектроники из разных стран. Он рассказал, что перестал работать с некоторыми брендами из-за высоких оптовых цен. Что будет дальше, признается бизнесмен, непонятно.

— Мы пока не понимаем, как на нас это отразится. Скорее всего, [серый] импорт будет мелкий, челночный. Крупными партиями вряд ли кто-то повезет: нет ни спроса, ни возможностей. Плюс это приведет, как мне кажется, к ценовой войне и демпингу. А это в ухудшающейся экономической ситуации никому не нужно. Но это касается только Беларуси. Не исключено, что россияне попробуют подвинуть белорусских бизнес при появлении серых схем, — рассуждает Вячеслав.

Тем не менее, предприниматель считает, что его компании появление серого импорта навредит не сильно. Гораздо более серьезным будет удар по крупным компаниям, поставляющим на белорусский рынок товары известных брендов.

— В России кричат о возврате в 90-е. Но нет, это каменный век, — заключает он.

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