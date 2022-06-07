«Люди имеют право на мирный протест» 3 7.06.2022, 18:38

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Татьяна Водолажская

Последнее слово в суде Татьяны Водолажской.

Сегодня состоялся суд над социологом, координатором «Летучего университета» Татьяной Водолажской. Она осуждена на 2,5 года «химии» (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Она выступила в суде со следующим последним словом:

«Статьей 33 Конституции Республики Беларусь гарантировано право граждан на свободное выражение своего мнения и убеждений. Также гарантировано, что никто не может заставить человека отказаться от его мыслей и убеждений. И я думаю, что мои действия 25 октября 2020 года соответствовали именно этой статье Конституции, и я таким образом высказывала свое отношение к ситуации — высказывала свою гражданскую позицию.

Несмотря на то, что это общественное мероприятие не было согласовано, я думаю, что в исключительных случаях, когда мнение и позиция граждан игнорируется, если у них нет другой возможности, они имеют право на мирное собрание и мирный протест.

Все, что мы видели, все, что видела я во время этого марша, и то, что мы можем прочитать в средствах массовой информации и в материалах дела, говорит о том, что этот протест действительно был мирным, не было никаких деструктивных действий.

В моих действиях тоже не было никакой деструкции, никакой направленности на разрушения, а скорее наоборот — желание перевести тот политический конфликт и те политические противоречия, которые есть в обществе, в цивилизованное русло, в русло переговоров и уважения мнения всех граждан.

И я глубоко уверена в том, что спокойствие и общественный порядок строится только на том, что уважается мнение всех граждан, уважаются все политические взгляды, и движение в будущее определяется диалогом, пусть острыми, но дискуссиями, но не арестами или применением насилия.

Я надеюсь, что в ближайшем будущем в Беларуси мы будем решать именно таким путем все наши вопросы».

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