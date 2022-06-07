Веллер: Украина свою территорию отстоит, а Россия развалится на части 2 7.06.2022, 18:48

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Михаил Веллер

Фото: Hendrik Osula

В Украине сейчас происходят судьбоносные для всей мировой цивилизации процессы.

Российский писатель Михаил Веллер считает, что Украина одержит победу в войне, которую против нее развязала Россия, и восстановит свою территориальную целостность. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "Гордон" Дмитрию Гордону.

"Чем кончится война? Украина, разумеется, свою территорию отстоит. Потому что Россия сейчас, за исключением придурка, не знает, как восстановить статус-кво, чтобы уже все было хорошо, – считает писатель. – Кроме того, что дело Украины правое, сил тоже хватит. "Несчастная" русская армия – боже мой, боже мой! С одной стороны убивает невинных людей, с другой – это же какие-то жертвы природы, жертвы политической системы".

По мнению Веллера, в Украине сейчас происходят судьбоносные для всей мировой цивилизации процессы.

"Нынешний мировой цивилизационный процесс сейчас на изломе, в экстремальной ситуации. Это очень важно. Вот как много лет говорили, что происходящее в Израиле – не само по себе, это форпост нашей иудее-христианской цивилизации там, так и сейчас Украина весь этот процесс действительно испытывает на прочность – обнажаются люди, обнажаются течения, обнажаются политики", – сказал писатель.

Россию в результате всех этих процессов, убежден он, ждет распад.

"Россия развалится на части сама. Эту огромную территорию будет просто некем держать, будет некем ее контролировать. Кроме того, в ней исчезнет надобность. Зачем? Уже сейчас огромная территория России ничего не дает, потому что колоссальные природные богатства все равно разворовываются, интеллектуального потенциала, который можно продавать, не будет", – подчеркнул Веллер.

По его мнению, рано или поздно регионы, богатые на полезные ископаемые, захотят отделиться.

"Люди, которые стоят во главе западных, центральных регионов [России], Сибири, где нефть, газ, никель, медь, алюминий, уголь, огромные реки, не могут не думать о следующем: "На черта нам остальные пространства с этими алкоголиками, бездельниками, вырожденцами, да мы бы здесь!.. Нам мы хватило тех самых 10–15 млн человек, [цитату] о которых приписывают [бывшему премьер-министру Великобритании] Маргарет Тэтчер, которая отродясь ничего подобного не говорила, это ей приписывают российские журналисты, – и мы тогда прекрасно будем жить (в 2018 году официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге сослалась на цитату Тэтчер, которая якобы говорила, что экономически целесообразным является проживание на территории России только 15 млн человек, позже оказалось, что это фейковая цитата. – Прим.)". А когда что-то логично и люди должны этого хотеть, то оно обязательно сбывается. Чуть раньше или чуть позже. Мы не можем предугадать, каким именно образом, но то, что вода стечет вниз к морю, – безусловно", – спрогнозировал Веллер, подчеркнув, что будущее России печально.

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