В Италии в лесу у брошенного дома нашли истощенного белоруса 2 7.06.2022, 19:01

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Его увезли в больницу на грани смерти.

На прошлой неделе в деревне Кампилья итальянской провинции Специя был обнаружен в лесу 41-летний гражданин Беларуси, который был едва живым и в состоянии сильного истощения. Об этом сообщают местные издания Città della Spezia.

Нашел белоруса житель деревни. Местность там холмистая, и сельчанин заметил сверху тело человека, лежащее в лесу рядом с заброшенным домом дорожного мастера (такие дома есть у дорог по всей Италии). Кампильянец спустился к телу и увидел, что человек еще жив. При этом он еле дышал и был крайне худым, как будто давно не ел. Узнать что-то у мужчины не удалось: он оказался иностранцем и едва мог выговорить свое имя.

Местный житель сразу же вызвал экстренные службы, на место приехали медики, полиция и спасатели. Выяснилось, что мужчина — 41-летний белорус. Его увезли в больницу Сант-Андреа и госпитализировали в отделение неотложной помощи в критическом состоянии.

Рядом с заброшенным домом полицейские обнаружили под навесом старый автомобиль, закрытый брезентом, задние сиденья которого были превращены в лежанку. Вероятно, там белорус спал. Также были найдены пустые консервные банки и контейнеры из-под продуктов — припасы, которыми питался мужчина, пока они не закончились. Судя по его состоянию, он не ел как минимум несколько дней, отметили в полиции.

Сейчас проводится расследование, выясняется в том числе, были ли в этом месте другие бездомные, которые бросили белоруса.

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