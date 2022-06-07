Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 7 июня 7.06.2022, 19:39

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Враг не оставляет попыток установить контроль над Северодонецком и готовит наступление на Славянск.

«Продолжаются 104 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины и не оставляет попыток установить контроль над городом Северодонецк.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

На Северском направлении противник активных действий не производил. В течение дня враг обстрелял населенные пункты Сеньковка Черниговской области, Сопич, Константиновку, Старые Вырки и Большую Писаревку Сумской области.

В Харьковском направлении противник ведет бои с целью удержания занятых рубежей, продолжает обстрелы наших войск, минует местность.

В Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на подготовке войск к наступлению на город Славянск. Обстрелял районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Долина, Курулька, Грушуваха, Красная Поляна и Шнурки.

На Северодонецком направлении враг обстреливал подразделения наших войск и гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское и Метелкино.

На Бахмутском направлении украинские воины успешно сдерживают штурмовые действия в районе населённого пункта Камышеваха. Также, безуспешными оказались враждебные попытки штурма в направлении Светлодарской и Углегорской ТЭС.

Возле Нагорного, наши защитники нанесли огневое поражение подразделениям оккупантов. После неудачной попытки штурма, враг отошел на ранее занятые позиции.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных боевых действий не вели.

На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивал на ведении разведки, удержании занимаемых рубежей и восстановлении утраченных позиций. Кроме того, вражеские подразделения, огнем артиллерии, пытаются не допустить создания благоприятных условий для ведения контрнаступления нашими войсками в Херсонской и Николаевской областях.

На Бессарабском направлении существенных изменений в обстановке не произошло. В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника задействована для блокирования гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Интенсивность применения вражеской авиации благодаря удачным действиям нашей противовоздушной обороны снижена. Усилия сосредотачиваются на поддержке действий наземной группировки и нанесении ракетных ударов по объектам инфраструктуры в глубине территории Украины.

В связи с потерями личного состава и военной техники противник продолжает активно использовать гражданскую инфраструктуру и ремонтно-восстановительную базу в Луганской и Донецкой областях.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!», - говорится в информации Генштаба ВСУ.

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