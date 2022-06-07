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Шольц: Санкции отбросят экономику РФ на десятилетия назад

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  • 7.06.2022, 20:05
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Шольц: Санкции отбросят экономику РФ на десятилетия назад
Олаф Шольц

РФ не сможет участвовать в мировом экономическом и технологическом прогрессе.

Москва не сможет сохранить свой военный потенциал из-за жестких санкций Запада, введенных в ответ на вторжение России в Украину, заявил во вторник в Вильнюсе канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает «Голос Америки».

«У нас сейчас есть обширные санкции, которые отбросят российскую экономику на десятилетия назад. Это означает, что она не сможет участвовать в мировом экономическом и технологическом прогрессе», – сказал Шольц журналистам в ходе визита в Вильнюс.

«Согласно прогнозам, это значит, что Россия даже не сможет сохранить свой военный потенциал на прежнем уровне», – сказал германский канцлер, добавив, что в прошлом Москва злоупотребляла импортом гражданских товаров для военных целей.

Вследствие санкций, введенных Западом против России за войну, развязанную против Украины, возникла серьезная нехватка полупроводников, электрического и компьютерного оборудования. Эксперты считают, что технологический кризис в РФ уже начался.

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