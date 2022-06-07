В Плещеницах от контрафактного алкоголя умерла пара 7.06.2022, 20:09

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Какой приговор вынес суд перевозчику и продавцу.

В поселке Плещеницы Логойского района в октябре прошлого года семейная пара отравилась контрфактным алкоголем. И продавца, и поставщика спиртной продукции нашли. 3 июня им вынесли приговор, сообщает пресс-служба суда.

Как выяснилось в ходе процесса, один из обвиняемых купил пятилитровую канистру с алкоголем (точнее, прозрачной жидкостью коричневого цвета) в Санкт-Петербурге у неустановленного лица. Доставив ее в Беларусь, он передал ее другому обвиняемому — тот должен продать спиртное. «Торговец» продал в долг за 25 рублей супругам.

После употребления жидкости из канистры пара скончалась от острого отравления метиловым спиртом. Выяснилось, что в суррогатном алкоголе содержались метилацетат и метиловый спирт, наличие которых представляет опасность для жизни и здоровья при его употреблении «внутрь».

Суд признал перевозчика и торговца суррогатным алкоголем виновными по ч. 2 ст. 144 (причинении смерти по неосторожности двум лицам) УК Беларуси. Им назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в исправительной колонии в условиях поселения каждому.

Суд также постановил солидарно взыскать с обвиняемых в пользу потерпевшей (дочери супругов) 4342 рубля в возмещение материального вреда и 40 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, на обвиняемых возложили издержки, связанные с оказанием юридической помощи — по 1155 рублей с каждого.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Напомним, вечером 9 октября прошлого года в больницу в бессознательном состоянии доставили семейную пару. Выяснилось, что супруги употребляли спиртное, после чего отец позвонил дочери и сообщил, что они с мамой себя плохо чувствуют. Девушка вызвала скорую медицинскую помощь. Утром следующего дня, не приходя в сознание, 53-летний мужчина и 50-летняя женщина умерли в больнице.

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