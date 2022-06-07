Польша предлагает ЕС полностью отказаться от российского газа 3 7.06.2022, 20:36

Также Варшава призывает отключить все российские банки от SWIFT.

Седьмой пакет санкций ЕС против России должен содержать ограничения на импорт газа. Также в него следует внести отключение всех российских банков от SWIFT.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом, сообщает “Польское радио”.

"Нужно начинать работу над седьмым пакетом санкций, который должен охватывать среди прочего полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT", - сказал Рау.

По его словам, принятый Евросоветом шестой пакет санкций - это важный шаг в направлении обеспечения независимости Европы от российских энергоносителей.

"Однако этого недостаточно", - добавил глава МИД Польши.

Рау также отметил, что Украина должна занять место в составе Евросоюза.

"Именно поэтому мы ожидаем положительную рекомендацию Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса страны-кандидата", - сказал министр.

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