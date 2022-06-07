Как идеологи «добивают» белорусские предприятия 7.06.2022, 20:47

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Чтобы устроиться на завод, белорусу нужно получить одобрение идеолога.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков рассказал в Facebook, как пытался устроиться на работу.

– Вот сегодня решил официально трудоустроиться на завод, в качестве рабочего по специальности наладчика. Звоню к начальнику цеха, представляюсь. На вопрос, а сколько вам лет? Отвечаю: 62. «Ого, нда-а-а», - ответ в трубке слышу. «Нам, правда, помоложе нужны», – слышу как бы с улыбкой он отвечает. «Но на всякий случай подам вашу кандидатуру нашему идеологу, но шансов будет мало, что он одобрит». На вопрос, а почему идеологу нужно докладывать, а не в отдел кадров, начальник цеха говорит, что сейчас идеологи решают, кого брать на работу, а кого нет. На вопрос, а что ещё идеологи проверяют при принятии на работу? «Ну как на что? После двадцатого года, проверяют на все. А вы привлекались по административным статьям?» - спрашивает у меня начальник. «Ну как бы да», - отвечаю ему. Вы знаете, нам очень нужны рабочие по вашей специальности, но идеолог не пропустит вас на 99,99 процентов. К чему это я? Вот таким макаром у нас становятся тунеядцами. У меня как-то в суде спросили, почему не работаешь? Я судье ответил: спроси у идеолога.

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