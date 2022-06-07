Спецслужба Германии назвала российскую пропаганду и хакеров среди самых больших угроз стране 10 7.06.2022, 21:01

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Контрразведка ФРГ представила отчет.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер во вторник представила отчет Федерального ведомства по охране конституции за 2021 год, в котором перечислены наибольшие угрозы немецкому государству.

Об этом сообщает DW.

Хотя отчет касается событий 2021 года, то есть к вторжению России в Украину, уже тогда немецкая спецслужба зафиксировала заметное наращивание российских усилий по дестабилизации внутренней ситуации в Германии. Сейчас же, по словам Фезер, российская угроза "приобрела новое измерение".

Отмечается, что наибольшей угрозой демократии Германии в прошлом году по-прежнему были немецкие правые экстремисты: их количество выросло до 33 900, а число готовых к насилию – до 13 500.

Как отметила глава МИД Германии, они пытались использовать в своих целях пандемию коронавируса (отсюда – всплеск антиковидных протестов по всей Германии), разрушительные наводнения в июле 2021 года, а теперь – "агрессивную войну Путина и ее последствия".

Немецкая спецслужба считает, что не последнюю роль в нагнетании антиковидных настроений сыграла и российская пропаганда.

"Мы видели влияние российской пропаганды, могу указать прежде всего на телепередачи Russia Today, посвященные вопросу обязательной вакцинации. Там велась очень активная работа против такого мероприятия, что было очень заметно", – утверждает Фезер.

Отдельно в отчете Федерального ведомства по охране конституции упомянута деятельность иностранных спецслужб в Германии: там считают, что шпионаж вернулся к уровню "холодной войны", но теперь оно также сопровождается кибератаками – в том числе из России.

"Сейчас мы считаем повышенным риск киберсаботажа предприятий германской критической инфраструктуры", – заявил глава ведомства Томас Хальденванг.

В то же время Нэнси Фезер добавила, что немецкие власти внимательно следят за средствами и методами шпионажа, которыми пользуется Россия.

"Именно поэтому в конце апреля мы выслали 40 сотрудников российского посольства в Берлине, по которым мы смогли установить их принадлежность к российским спецслужбам", - подчеркнула она.

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