В частных медицинских центрах Гомеля прошли проверки

В частных медицинских центрах Гомеля прошли проверки4
- 7.06.2022, 22:04
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КГК нашел нарушения.
Комитет госконтроля провел проверки в частных медицинских центрах Гомеля. Выявлены нарушения в виде завышения цен, выплаты зарплат «в конвертах» и найм лишних работников, сообщает пресс-служба КГК.
Так, в двух медцентрах, утверждает ведомство, были завышены тарифы на ультразвуковые исследования за счет включения в стоимость некоторых манипуляций в два и больше раз.
«После исключения дублирующих позиций тарифы на комплексные УЗИ были снижены на 15−30 процентов», — говорят в КГК.
Также сообщается, что в одном из медцентров владелец, индивидуальный предприниматель, нанял пять работников вместо разрешенных трех и выплатил зарплат «в конверте» на 10 тысяч рублей. Его привлекли к административной ответственности и конфисковали часть дохода.
Напомним, ранее Комитет госконтроля анонсировал выборочные проверки медцентров, чтобы выяснить, не завышают ли там цены и не навязывают ли пациентам ненужные услуги. Кроме того, «жестко мониторить» цены на медицинские услуги обещал Минздрав. По итогам первых проверок КГК заявил о завышении цен во многих медцентрах и анонсировал также проверки стоматологических клиник.
Пристальное внимание госслужб к деятельности частных медцентров уже обернулось приостановкой работы некоторых клиник — к примеру, «Лодэ» и «Клиники А1», а также «Нордина».