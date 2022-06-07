закрыть
7 июня 2022, вторник, 23:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Украину прибыло 20 военных автомобилей из Литвы

1
  • 7.06.2022, 22:07
  • 2,172
В Украину прибыло 20 военных автомобилей из Литвы

На очереди еще столько же БТР.

Украина получила военную помощь из Литвы - 20 автомобилей, среди которых грузовые машины и внедорожники. Еще 20 БТР из Литвы приедут в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"25 мая я объявил, что Литва готовит новую доставку в адрес Украины. Сегодня я сообщаю, что 10 военных грузовиков и 10 внедорожников уже в Украине. 20 бронемашин М113 приближаются", - написал Арвидас Анушаускас.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Последний выстрел в тундре
Последний выстрел в тундре Владимир Халип
Продразверстка Гуттериша
Продразверстка Гуттериша Андрей Санников
Российская империя — не жилец
Российская империя — не жилец Виктор Шендерович
«Плейбой» для спасателя
«Плейбой» для спасателя Ирина Халип