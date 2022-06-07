На Донбассе ВСУ отбили 11 атак
- 7.06.2022, 22:30
Уничтожены склады боеприпасов и много техники оккупантов.
Группировка Объединенных сил за текущие сутки, 7 июня, отразила 11 атак врага на Донецком и Луганском направлениях. На двух локациях продолжаются бои, сообщает штаб ООС.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили 3 танка, 5 артиллерийских систем, 2 боевые бронированные машины, 13 единиц автомобильной техники, 3 склада с боеприпасами.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 БПЛА типа "Орлан-10".
Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 39 гражданских объектов, из них: 36 жилых домов, школу, детский сад, линию электропередач.
В результате этих обстрелов погиб один мирный житель, шесть получили ранения.