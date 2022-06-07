Бойцы отдельной бригады теробороны Днепра затрофеили БТР-80 оккупантов
- 7.06.2022, 23:04
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Видеофакт.
Воины отдельной бригады территориальной обороны Днепра захватили бронетранспортер российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Территориальной обороны ВСУ в фейсбуке.
"Бойцы одного из подразделений отдельной бригады территориальной обороны ВСУ города Днепр давно хотели себе на хозяйство БТР-80. Российские оккупанты воплотили их мечту. Российский ленд-лиз продолжается", - говорится в сообщении.