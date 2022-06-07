Американский техногигант уходит из России после 50 лет работы 1 7.06.2022, 23:28

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В этот раз российский рынок покинет IBM.

В связи с санкциями против России очередная крупная корпорация сворачивает свой бизнес на территории РФ. В этот раз российский рынок покинет американская электронная корпорация IBM (International Business Machines Corp).

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники техногиганта.

Речь идет о служебной записке главы правления и гендиректора IBM Арвинда Кришны, посланной сотрудникам. Из нее следует, что из-за войны РФ против Украины продолжается накопление изменений, растет неопределенность по поводу ее последствий, поэтому было принято решение о сворачивании бизнеса IBM на территории РФ.

В мае гендиректор предупреждал, что не знает, как долго компания сможет платить персоналу из-за новых санкций против России. Известно, что в РФ работало несколько сотен сотрудников.

В марте IBM присоединилась к ряду других компаний, решивших приостановить бизнес в России из-за войны, начатой в Украине.

Американская корпорация IBM считается одним из крупнейших производителей в мире разных видов компьютеров, программного обеспечения, является крупным провайдером глобальных информационных сетей. IBM имеет офисы более чем в 170 странах, в 1974 году появился офис в Москве.

Согласно открытым источникам, компания работала в СССР еще в 1972-м.

Также мы писали, что крупнейшая в мире компания-производитель процессоров Intel приостанавливает все бизнес-операции в России.

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