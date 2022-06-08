Где ахиллесова пята российских чекистов? 8.06.2022, 7:42

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ФСБ привыкла действовать тайно и не засвечиваться.

Известный американский историк Юрий Фельштинский, который в соавторстве с Александром Литвиненко написал книгу «ФСБ взрывает Россию», считает, что именно спецслужбы управляют РФ. Об этом он рассказал в интервью программе Studio X97 сайта Charter97.org.

— Юрий, вы пишите книги про ФСБ. Хотел бы у вас спросить, в каком состоянии сейчас находятся российские спецслужбы? Происходит ли там какое-то брожение?

— В прекрасном они находятся состоянии и никакого брожения там не происходит. В госбезопасности вообще никогда не было никакого брожения, начиная с 1917 года. Да, на самом деле были репрессии, которым партия подвергала госбезопасность, потому что партия сама создала этот орган и очень в нем нуждалась для борьбы с многочисленными «врагами». Не случайно говорили, что КГБ — это вооруженный отряд партии. Но с другой стороны, было понятно, что этот вооруженный отряд партии хочет саму партию съесть и захватить власть.

Это перетягивание каната длилось с переменным успехом с 1917 года. Обычно верх одерживала партия. И поэтому, если вы посмотрите на руководителей госбезопасности, то абсолютно все они были убиты. Одни открыто расстреляны, другие тайно убиты. Причем каждый раз, когда уходили руководители, шла зачистка высшего генеральского состава госбезопасности. Поэтому, с точки зрения госбезопасности, главным врагом была компартия. Не фашисты, не белогвардейцы, не диссиденты, ни контрреволюционеры, а партия.

— А что сегодня?

— А сегодня ситуация абсолютно идеальная. В 1991 году, когда произошел путч, победила наконец демократия, чему мы все очень радовались. Была ликвидирована монополия компартии на власть, но вместе с нею был убран тот самый единственный политический контроль, который существовал над госбезопасностью. Чему госбезопасность была неслыханно рада, потому что именно этого они и добивались и по этой причине приняли участие в августовской революции.

Госбезопасность была прежде всего заинтересована в том, чтобы наконец был ликвидирован этот политический контроль. И с 1991 года госбезопасность существует без политического контроля. Результат этого мы как раз и видим сейчас.

С 2000 года впервые в мировой истории госбезопасность управляет государством. Таких примеров в истории нет и раскола там никакого нет. В управление подбирались исключительно те люди, которые согласны с той политикой, которую планируется проводить. Это общеполитическая программа на самом деле давно появилась. Мюнхенская речь Путина 2007 года — четкое описание того, что будет происходить.

— Где у этих чекистов слабое место, ахиллесова пята?

— Они не привыкли, им очень сложно действовать открыто, потому что это структура, которая предпочитает действовать тайно и не засвечиваться. И в ситуации, которая возникла после 24 февраля, когда все маски сняты и они говорят все, что думают, и, соответственно, и про них тоже... Конечно, в этих условиях им намного сложнее орудовать, потому что той защиты, которая была у них, тайной, секретной, когда они могли действовать в темноте и в тени, они лишились.

К сожалению, с этими людьми нельзя ни о чем договориться. До 24 февраля Путин создавал хотя бы видимость того, что с ним о чем-то можно договориться. Они вели переговоры, улыбались, что-то подписывали, что-то обсуждали. Хотя все говорили про Путина, что он нигде ни в чем не уступает. Что же это за переговоры, если в результате получается улица с одностороннем движением? Но тем не менее, была хотя бы видимость каких-то разговоров, переговоров.

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