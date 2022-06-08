Лукашенко с треском провалился

Лукашенко с треском провалился1
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 8.06.2022, 8:00
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Предотвращение мирового голода нужно решать более быстрой деоккупацией Украины и сносом двух режимов.
Звонок Генсека ООН на некоторое время воодушевил дворец, но там забыли, что Антониу Гуттериш, хоть и важный человек, но не собственник украинского зерна. Равно как отдельные западные лидеры не могут распоряжаться украинскими территориями.
Как мы и писали, альтернативные пути активно ищутся на тот случай, если не получится задействовать самый эффективный - деблокаду украинских портов с безопасным сопровождением грузов.
Неожиданные развязки почти найдены. Не самый дешевый вариант, но Кремль с синепалым и без того развалили существовавшую до этого логистику и взвинтили цены на фрахт всего, что движется по суше. Так что могут поблагодарить самих себя за еще один прицельный выстрел ниже пояса.
Циничный лоббизм нашел свой финальный ответ в словах президента Украины Владимира Зеленского. Можно констатировать, что очередная попытка повысить ставки и выйти на мировую арену в образе, отличающемся от международного преступника, с треском провалена.
Проблема восстановления региональной безопасности и предотвращения мирового голода, должна решаться, как можно более быстрой деоккупацией Украины и сносом двух режимов. К сожалению, Европа продолжает медлить, тем самым повышая цену мира в регионе.
Поражение двух диктаторов в «зерновом» шантаже может привести к двум возможным последствиям.
1. Кремль продолжит нагнетать ситуацию в африканском регионе, дабы спровоцировать новый более мощный миграционный кризис. Минск здесь не останется в стороне и уже готовится вовлечься в игру. Терять-то нечего.
2. Кремль будет наносить еще более разрушительные удары по логистической инфраструктуре - элеваторы они уже успешно «денацифицируют», вагоноремонтным заводам тоже досталось. На прицеле железная дорога, а именно стратегические узлы на северо-западе Украины.
«Опыт» демонстрирует, что обычными зарядами эта задача не может быть решена. Применение же тактического оружия вызовет жесткий ответ. И тогда всяким «небензям» придется уже не сбегать с заседания ООН, где на весь мир обсуждается, как Россия крадет чужое зерно, а закрываться внутри дипломатической миссии на 10 замков.
Telegram-канал «Ник и Майк»