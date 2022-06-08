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Зафиксирована массированная атака телефонных мошенников на Оршу

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  • 8.06.2022, 8:11
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Зафиксирована массированная атака телефонных мошенников на Оршу

Им удалось выманить 29 000 рублей.

За сутки в Орше зарегистрировано более 20 атак телефонных мошенников на пожилых людей, ущерб составил 29 000 рублей, сообщают «Народныя навiны Вiцебска».

Так, днем 6 июня злоумышленники позвонили на мобильный телефон 76-летней пенсионерки и сообщили о том, что ее дочь попала в ДТП, находится в реанимации и нужны деньги на дорогостоящую операцию.

Когда престарелая женщина поверила звонившим, они сообщили, что с ней свяжутся сотрудники правоохранительных органов и нужно выполнять все их указания, что женщина и сделала. В итоге бабушка передала мошенникам более 7 800 рублей.

Вечером того же дня 72-летней жительнице райцентра позвонила женщина, и представилась ее внучкой. Она сообщила о том, что попала в ДТП, в котором погиб человек. Для того, чтобы ее не привлекли к уголовной ответственности, попросила передать деньги следователю.

Пенсионерка согласилась. После чего на мобильный телефон ее супруга позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. До приезда курьера «правоохранитель» был на связи. В итоге женщина лишилась всех своих сбережений – более 21 000 рублей.

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