Белорусский авторынок в мае сократился на 83% 8.06.2022, 8:25

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Фото: Getty Images

Беларусь ждет дефицит автомобилей.

Белорусский авторынок в мае сократился на 83% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. За май было продано всего 629 новых автомобилей, сообщает БАА. В сравнении с апрелем продажи упали на 30%.

Всего за пять месяцев в стране было реализовано 10 606 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 41% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Снижение продаж в БАА связывают с изменением цен на автомобили и ухудшением условий кредитования. Отмечается, что в последние годы в стране до 70% продаж занимали автомобили, произведенные в России. С марта производители повысили цены на 40-70%, последующий рост курса российского рубля привел к дальнейшему подорожанию, которое достигло 95%.

«Стоит отметить, что такие тенденции характерны не только для Беларуси, но и для автомобильных рынков России и Казахстана. Более того – есть все предпосылки к тому, что ситуация будет усугубляться. Учитывая то, что большинство автомобильных заводов в России остановили производство, покупатели в Беларуси уже в ближайшие месяцы могут столкнуться с дефицитом автомобилей», — говорится в сообщении БАА.

По оценке ассоциации сейчас главным источником дохода для автодилеров становится сервис.

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