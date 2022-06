Ученые рассказали, как люди одомашнили кур 8.06.2022, 8:37

Как менялось отношение к этим птицам за последние три с половиной тысячелетия.

Изначально предполагалось, что кур впервые одомашнили около десяти тысяч лет назад в Китае, Индии или Юго-Восточной Азии, а в Европу впервые завезли еще семь тысяч лет назад. Новое исследование, опубликованное в журнале The Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что это не так: на самом деле, куры стали домашними существенно позже, пишет Naked science.

Процесс одомашнивания начался в Юго-Восточной Азии благодаря обширным рисовым полям и многочисленным банкивским джунглевым курам (Gallus gallus) — предкам наших домашних птиц. Согласно археоботаническим данным, массовое выращивание суходольного риса в зоне обитания Gallus gallus spadiceus (в соответствии с недавним исследованием, этот подвид — наиболее вероятный предок домашней курицы) началось примерно четыре тысячи лет назад, а впервые люди стали целенаправленно разводить кур около 1500 года до нашей эры.

После этого новый вид домашних животных распространился через всю Азию в Европу вместе с древнегреческими, этрусскими и финикийскими торговыми кораблями.

В железном веке в Европе куры не считались «едой»: ученые находили захоронения целых куриных тушек без следов разделки, нередко — вместе с людьми, при этом петухов хоронили с мужчинами, а куриц — с женщинами. Лишь значительно позже, во времена Римской империи, курятина и куриные яйца стали популярным продуктом питания, хотя в некоторых местах, например в Британии, кур не ели вплоть до III века нашей эры.

Чтобы уточнить историю домашних кур, международная группа экспертов проанализировала хранящиеся в музейных коллекциях кости этих птиц, найденные более чем в 600 местах в 89 странах. Самые старые кости, определенно принадлежащие домашней курице (их отличили от останков родственных куриных птиц по целому ряду остеоморфологических признаков), обнаружили в центральной части Таиланда, а их возраст, согласно данным радиоуглеродного датирования, составил примерно 3250-3650 лет.

Чтобы уточнить время проникновения домашних кур в Европу, ученые оценили возраст остатков кур из Северной Африки и западной части Евразии. Оказалось, самые древние кости существенно моложе, чем предполагалось, так что куры, скорее всего, появились в Европе не раньше 800 года до нашей эры, а после прибытия в средиземноморский регион этим птицам потребовалось еще почти тысяча лет, чтобы прижиться на севере — в Скандинавии и на Британских островах.

Таким образом, новое исследование не только уточняет время начала одомашнивания одних из самых популярных сельскохозяйственных животных, но и доказывает важность музейных коллекций и точных радиоуглеродных датировок при составлении картины Древнего мира.

Теперь, имея на руках данные, собранные по всей планете, мы можем только удивляться, что за столь короткий срок (для сравнения: лошади были одомашнены не позже XX века до нашей эры) эти птицы сумели распространиться настолько широко и стать неотъемлемой частью нашей жизни.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».