Главный раввин Москвы отказался поддерживать войну 8.06.2022, 9:23

1,432

Фото: Wikipedia

Он уехал в Израиль.

Российское руководство оказывало давление на главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта, чтобы тот публично поддержал российское вторжение на территорию Украины, но раввин отказался. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на невестку раввина журналистку Авиталь Чижик-Гольдшмидт, сообщает израильское издание «Детали».

«Теперь наконец я могу сообщить, что мои свекор и свекровь, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт и ребецн Дара Гольдшмидт оказались под давлением властей, которые требовали, чтобы те поддержали "спецоперацию" в Украине, но они отказались», - написала Авиталь Чижик-Гольдшмидт.

После отказа раввин больше не мог находиться на территории России, власти дали понять, что ему стоит уехать, и он был вынужден сделать это.

Раввин с супругой покинули Россию через две недели после начала вторжения и направились в Венгрию, где стали помогать беженцам. Позже пара прибыла в Израиль, где находится до сих пор. Гольдшмидт ухаживает за своим пожилым отцом, который болен.

Российские власти не простили раввину отказа и задействовали российских еврейских лидеров, чтобы помешать Пинхасу Гольдшмидту переизбраться в очередной раз на пост главного раввина Москвы. Узнав о сложившейся ситуации, в срочном порядке главные раввины Израиля вмешались в ситуацию - они отправили письмо еврейским общинам России, призвав поддержать именно Гольдшмидта, который находится на этом посту последние 30 лет.

Выборы состоялись накануне, 7 июня, и Гольдшмидт был переизбран, сохранив за собой пост. По его словам, он не считает себя раввином в изгнании, но раввином, который временно не живет в своей общине.

Гольдшмидт был одним из создателей Российского еврейского конгресса и входит в состав его правления. Он также занимает пост президента еврейских общин Европы и председателя высшего раввинатского суда стран СНГ и Балтии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».