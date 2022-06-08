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Зеленский: Украина откажется от экспорта газа и угля ради энергетической независимости

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  • 8.06.2022, 9:58
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Зеленский: Украина откажется от экспорта газа и угля ради энергетической независимости
Владимир Зеленский

Вся внутренняя добыча будет направлена на нужды украинских граждан.

Украина откажется от экспорта добытого в стране газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на нужды наших граждан. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Обсудили сегодня вопросы закупки достаточного объема газа на отопительный сезон, накопления угля, производства электроэнергии. В условиях, которые мы имеем сейчас из-за агрессии России, это будет действительно самая сложная зима за все годы независимости. Но! Всё нормально. Должны пройти ее так, чтобы наши люди чувствовали нормальную работу государства", - заявил глава государства.

Он также отметил, что Украина делает все для того, чтобы нарастить возможности экспорта электричества. Сегодня это позволяют делать имеющиеся в Украине мощности.

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