Ученые обнаружили древнегреческий школьный ежегодник 2000-летней давности 1 8.06.2022, 10:08

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Список выпускников высечен на камне.

Историки обнаружили, что древнегреческая надпись на мраморной плите в коллекции Национального музея Шотландии представляет собой редкий, ранее неизвестный список имен типа «выпускного школьного ежегодника». Об этом пишет Arkeo News (перевод — lenta.ua).

Вырезанные на этом мраморе буквы представляют собой список друзей-эфебов и близких друзей, прошедших через эфебаты в Афинах год строгой военной и гражданской подготовки во время правления императора Клавдия (41–54 гг. н. э.).

Эфебом был юноша в Древней Греции, достигший возраста половой зрелости. Эфебы (множественное число от «эфеб») в возрасте 18 или 19 лет одно время должны были пройти двухлетнюю строгую военную подготовку, но со временем это требование стало менее обязательным, а обучение менее строгим и милитаристским. Молодость эфебов вдохновила прилагательное «эфебический».

Эфебная подготовка стала требованием для всех молодых мужчин, имевших право на прием в качестве аттических граждан в 4 веке до н.э. быть стороной в тяжбе, присутствовать на собрании), во-первых, они должны были записаться на два года военной учебы. В конечном итоге это требование было снято, и ко II веку до нашей эры обучение эфебам было открыто для иностранцев, а в учебную программу было добавлено изучение литературы и философии. Примерно с 39 г. н.э. каждый, кто прошел эфебное обучение, считался гражданином Аттики.

В нем указана группа из 31 друга, которые вместе прошли через афинский эфебат во время правления римского императора Клавдия (41-54 гг. н.э.), и он был предназначен для увековечения сложившихся между ними близких отношений.

Прочитав об этом, эксперты предположили, что это копия аналогичного списка из коллекции Музея Эшмола в Оксфорде, но когда они его изучили, то поняли, что это не так.

Поскольку надписи этого периода встречаются редко, ученые говорят, что еще более примечательно то, что недавно обнаруженный эфебный список датируется тем же годом и той же когортой, что и надпись Эшмола.

Доктор Питер Лиддел, профессор греческой истории и эпиграфики в Манчестерском университете, руководивший открытием, сказал: «Из-за изоляции мы не могли поехать в музей до июля 2021 года, и, увидев его, мы поняли, что это было не копия уже известной надписи, а совершенно уникальная новая находка, находившаяся в запасниках НМС очень давно, с 1880-х гг., и в ней перечислялась группа юношей, называвших себя коэфебами или сокурсники и друзья.

«Оказался список кадетов за один конкретный год в период 41-54 гг. н.э., царствование Клавдия, и он дает нам новые имена, имена, которых мы никогда раньше не встречали в древнегреческом языке , а также дает нам одно из самых ранних свидетельств участия неграждан в эфебате в этот период.

Верх пластины имеет остроконечную форму и потертый рельеф, который, как считается, изображает небольшую масляную амфору типа тех, которые эфебы использовали в школьном спортзале. Неизвестно, где был выставлен этот список, но предполагается, что он мог быть вывешен где-то, например, в спортзале, где тренировались молодые люди.

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