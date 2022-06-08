Какую коммуналку начисляют уехавшим за границу белорусам 13 8.06.2022, 10:12

6,060

Несколько историй о новых правилах для «тунеядцев».

Эмиграция среди белорусов с августа 2020-го продолжается. Чиновники для уехавших готовят новые сюрпризы: не участвуешь в экономике страны – плати по полной за все. Если связей с родиной, кроме недвижимости, больше нет, возьмем полную коммуналку. Вот несколько историй о новых правилах для тунеядцев.

Тунеядцы по-новому

В свое время Декрет №3, прозванный в народе «тунеядским», наделал много шума: власти вводили налог для безработных, но потом передумали и решили сделать лишь «жировку для иждивенцев», пишет intex-press.by.

Сегодня не занятые в экономике граждане должны оплачивать коммунальные услуги по экономически обоснованным тарифам. Сейчас ударить по кошелькам эмигрантов решили с помощью «тунеядской коммуналки». В марте декрет обновили: теперь работающие за границей будут платить за ЖКУ по полной. Исключение – занятость в странах ЕАЭС: в России, Казахстане, Кыргызстане.

Кроме того, уехавшие более чем на 30 дней за границу тунеядцы тоже будут платить за услуги газоснабжения, отопления и подогрева воды по полным тарифам (кроме тех, кто выехал на оздоровление или лечение). Данные о таких покинувших страну Госпогранкомитет передает в Минтруда ежемесячно до 5-го числа.

Поэтому в мае эмигрировавшие белорусы стали получать странные жировки, а кто-то попал в базу тунеядцев по ошибке и сейчас будет еще три месяца платить по экономически обоснованным тарифам (а они больше в 5,4 раза), пока списки не обновят в следующем квартале.

Тунеядец по ошибке

Историю о своей (не)тунеядской жизни рассказал Леонид Свиридов. Он уже не первый год работает в Москве. Как порядочный гражданин ежегодно предоставлял в «комиссию по тунеядцам» администрации своего района соответствующий документ: работаю, не иждивенец.

Комиссия принимала справку с места трудоустройства и выдавала заключение: «исключить из списка трудоспособных граждан, не занятых в экономике». В этот раз все было по наработанной годами схеме: отправил справки с места работы, получил документальное подтверждение своего не тунеядского статуса, а следом – и обычную жировку с субсидируемыми тарифами на тепло и горячую воду.

Но в мае что-то пошло не так. «Комиссия исключила меня из не занятых в экономике до конца года. Но за апрель в платежке появилась графа с экономически обоснованными тарифами. Я заплатил в 4 раза больше. Но как очень порядочный тунеядец все же заплатил. Но разобраться надо», — рассказывает Леонид Свиридов.

Больше всего в этой истории гражданина обидело то, что его внесли в списки безработных – человека, который ни дня не числился в таком статусе еще с первых подработок во время студенчества. «Я понимаю, что ошибка могла быть чисто технической, но тогда надо вернуть все назад», — недоумевает Леонид.

«Побыть» тунеядцем придется 3 месяца

Дозвониться до своей комиссии или расчетного центра уехавшим за границу порой очень непросто (кто пытался задать вопрос по вечно занятому рабочему телефону, тот понимает). Журналисты позвонили в «комиссию по тунеядцам» (официальное название – комиссия по координации работы по содействию занятости населения) в администрацию Первомайского района, чтобы узнать судьбу «безработного» Свиридова.

Списки проверили, ответили: «Странно». «Наверное, случайно попал, бывает такое. Мы ему сделаем перерасчет. Правда, следующие списки (не занятых в экономике – авт.) будут подаваться только 5 июля. Раз в квартал пересматриваем», — успокоили в комиссии. Как же быть с ошибочно начисленной коммуналкой?

Если гражданин увидел у себя необоснованные «тунеядские» тарифы, стоит обратиться в комиссию: там разберутся, была ли ошибка или нет, в случае необходимости попросят предоставить подтверждающие документы, что вы не иждивенец.

Дальше обновленные списки (но не раньше следующего квартала) дойдут до расчетных центров – коммуналку пересчитают, все оплаченные не по тем тарифам суммы вернут в графу «переплата». Они пойдут в счет будущих платежей. Правда, завышенные жировки вы будете получать еще несколько месяцев.

«Я давно смирился, что тунеядец»

Айтишник Павел покинул Беларусь вместе со своей семьей еще в 2020 году. Квартира в Минске была в совместной с мамой собственности, в ней же прописаны жена и ребенок. Еще тогда он начал получать потяжелевшие жировки, но разобраться что да как было непросто да и некогда из-за сложностей релокейта.

Дело в том, что в квартире не стояли счетчики – коммуналка считается совершенно по другой схеме и иным тарифам. Потом появились приборы учета на воду, но что-то пошло не так и РСЦ не менял схему расчета, после разбирательств поменял, потом снова открутил назад. В итоге за апрель пришла очень странная коммуналка: в районе 200 рублей вместо привычных 70.

Стоит объяснить, что если в квартире проживает (прописаны) несколько человек, то коммуналка делится на число жильцов, а по экономическим тарифам начисления идут лишь на неработающего, но только если тот является собственником квартиры. «За подогрев воды 54 рубля, за теплоснабжение – 67. Я не могу дозвониться из Варшавы на городской. Просил вайбер, не дают. Но 21-й век же как никак! Такие вопросы можно решить дистанционно, отправив им жировку с вопросами, попросить проконсультировать, но нет», — рассказывает Павел. Мама – инвалид по слуху, ей сложно выяснить все коммунальные тонкости.

Родственники пытаются помочь, но, по их словам, в «РСЦ что-то мудрят» и не очень хотят входить в положение покинувшего родину «тунеядца». «Когда я только увидел, что, уехав из страны, должен платить коммуналку по повышенным тарифам, я подумал, что это шутка. Сейчас мы собираем документы, чтобы выписаться из квартиры», — говорит парень.

А зимой «тунеядская коммуналка» станет и вовсе неподъемной: именно отопление и горячая – самые «тяжелые» графы в наших жировках. Если для обычных белорусов субсидируемый тариф выставляется 21,9245/Гкал, то по полным экономически обоснованным – 118,85/Гкал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».