TikTok-войска Кадырова опозорились «боем» с кустами
- 8.06.2022, 10:13
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Очередную постановку «кадыровцев» разоблачить крайне легко.
"Кадыровцы" в очередной раз продемонстрировали свой талант в создании постановочных роликов якобы с передовой.
Очередной такой ролик появился в сети, пишет УНИАН.
На кадрах несколько "кадыровцев" шагают вдоль кустов и имитируют стрелковый бой. При этом не слышно ответных выстрелов, да и "кадыровцы" вряд ли их ждали, поскольку некоторые тиктокеры даже не надели бронежилет и каску.
Для антуража один из "кадыровцев" постоянно кричал "Ахмат - сила", а другие расстреливали невидимых врагов в кустах, даже не заглядывая в прицел.