TikTok-войска Кадырова опозорились «боем» с кустами 8.06.2022, 10:13

5,096

Очередную постановку «кадыровцев» разоблачить крайне легко.

"Кадыровцы" в очередной раз продемонстрировали свой талант в создании постановочных роликов якобы с передовой.

Очередной такой ролик появился в сети, пишет УНИАН.

На кадрах несколько "кадыровцев" шагают вдоль кустов и имитируют стрелковый бой. При этом не слышно ответных выстрелов, да и "кадыровцы" вряд ли их ждали, поскольку некоторые тиктокеры даже не надели бронежилет и каску.

Для антуража один из "кадыровцев" постоянно кричал "Ахмат - сила", а другие расстреливали невидимых врагов в кустах, даже не заглядывая в прицел.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».