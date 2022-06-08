«Правую руку» патриарха Кирилла митрополита Илариона отправили в отставку 1 8.06.2022, 10:34

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Митрополит Иларион

Внезапная отставка митрополита Илариона - знак недоверия со стороны патриарха Кирилла.

Русская православная церковь (РПЦ) отправила в отставку главу своего внешнеполитического ведомства митрополита Илариона Волоколамского. Такое решение во вторник, 7 июня, принял Священный Синод в Москве, пишет dw.com.

Как сообщается, Илариона перевели в Венгрию на должность управляющего Будапештско-Венгерской епархией. До этого он возглавлял Отдел внешних церковных связей в течение 13 лет, то есть с момента избрания Кирилла на патриарший престол. Российские религиоведы, как напоминает "Медуза", ранее называли Илариона в числе возможных преемников патриарха.

По мнению немецкого теолога и эксперта по Восточной Европе Регины Эльзнер (Regina Elsner), такой шаг свидетельствует о недоверии патриарха Кирилла.

"Перевод в Венгрию подобен понижению с поста министра иностранных дел до областного епископа, - говорит она. - Это признак недоверия. Кажется, Кирилл сейчас в чрезвычайном положении: он видит, как его надежды рушатся. Церковь в Украине от него отворачивается. За исключением Венгрии, большинство стран дистанцируются от Московского Патриархата".

По словам эксперта, причиной решения РПЦ могла послужить сдержанная позиция Илариона в отношении войны в Украине. "Хотя он никогда не дистанцировался от развязанной Путиным войны, он также не принял и радикальную военную риторику патриарха. В глазах Кирилла это могло быть признаком слабости или нелояльности", - полагает Эльзнер.

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