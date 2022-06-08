Как Путин уничтожил Россию 6 Марина Шаповалова

8.06.2022, 10:36

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фото: epa

Будущее этой страны теперь возможно только с нуля.

Напал на Украину, но война - процесс. С не предсказуемым на 100% результатом. А уничтожить Россию в один момент, только начав войну с Украиной, он мог и сделал это. Кстати, отсюда ясен ответ на волнующий всех вопрос. О его целях и средствах. Цель именно такая: не позволить после себя никакой траве снова прорасти. Если сможет - сделает.

Если не сможет, то о будущем России кое-что сказать можно уже сейчас: оно не будет иметь никакой связи с прошлым, убитым 24 февраля. Оно теперь будет возможно только с нуля, как на месте пустыни. До этого дня можно было было рассчитывать на ту молодую поросль и те очаги живой жизни, которые по обочинам режима и как бы из под него постоянно прорастали. Мы ведь на то и надеялись, что жизнь неистребима: сломается, мол, исчезнет этот каток, все шире укатывающий дорогу в свой ад - она пробьется и заколосится. Тем и занимались, не имея сил и возможностей на большее, что поливали и удобряли свои деляночки на обочинах. Сохраняли для будущего живое. Узлы смертоносной машенерии уже трещали, разваливались...

Нет, мы не ошибались насчет запаса прочности режима. Мы просто не верили в один из вариантов его финала - в сталкивание Путиным под занавес всей страны в пропасть. Не верили, опираясь на заведомую осмысленность даже самой злой воли - ради чего? Зачем? Ведь в таком варианте все мыслимые смыслы отсутствуют и обсуждать нечего. Только констатировать: пропасть. Все.

А поскольку я верю в Промысел, то предположение - ради чего попускается "обнуление" - у меня только одно. И в нем обнуление одной России не выглядит достаточным итогом. К сожалению.

Но будущее нельзя предсказать, потому что его нет. И нет фатальной неизбежности. Любое "24 февраля" можно отменить в последний час, за минуту до. Если понять Промысел. Я так думаю.

А проверим все вместе.

Марина Шаповалова, "Фейсбук"

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