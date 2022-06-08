В Беларуси автохаусы продают машины, на которых опасно ездить 3 8.06.2022, 10:47

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Расследование.

Не так давно abw.by публиковали историю читателя Алексея, который после покупки автомобиля Mazda Premacy в столичном автохаусе посетил СТО, где специалисты после осмотра в акте диагностики поставили штамп "Транспортное средство имеет неисправности, угрожающие безопасности движения".

Эту историю можно было поставить в один ряд с подобными. Но, как выяснилось, это был вовсе не единственный случай покупки машины у данного продавца.

А кто продавец?

Так, Александр собирался купить Kia Sportage 1999 года выпуска. Машина находилась на пр-те Независимости, 163, автостоянка 44, ООО "Кредит-Гарант". В этом месте располагается множество других автохаусов, где бойко идет торговля "бэушкой".

"Мне сказали, что машина в хорошем состоянии, технически исправна, – начинает свой рассказ Александр. – В акте проверки и оценки технического состояния транспортного средства по всем позициям было подчеркнуто "состояние удовлетворительное". В общем, деньги отдал, машину купил, а на руки получил счет-справку, которую оформили на мою сестру, присутствовавшую при сделке. Подписал счет-справку продавец Гаврилов А.В. Дальше я поехал на СТО, чтобы проверить состояние автомобиля, и это повергло меня в шок".

"Удовлетворительное состояние" вы можете оценить по фото сами. По нашей оценке ржавчина почти везде, а местами заметны сквозные дыры. Какие-то элементы автомобиля перемотаны проволокой и перетянуты жгутами. "Надежное" решение, а главное – смелое:

"Я понял, – продолжает Александр, – что автомобиль нужно возвращать и забирать деньги. Вынув из бардачка счет-справку о покупке машины, обратил внимание, что продавцом указано не ООО "Кредит-Гарант", как было написано в объявлении и с кем я вел переговоры, а ООО "МирАвтоБел". Как я сразу не обратил на это внимания?”

Александр решил, что разберется с этим на месте. Он вернулся в автохаус, выдвинул претензию, приложил акт диагностики. Выждав паузу, продавец согласился с тем, что по машине “есть вопросы”, и сказал, что ее готовы забрать.

"Затем со мной заключают договор комиссии, где комиссионер, который будет продавать эту машину, – ООО "Кредит-Гарант".

В договоре в качестве лица, передавшего авто на комиссию, указывают собственника автомобиля, вписанного в свидетельстве о регистрации, которого я знать не знаю и ни разу не видел. Получается, что автомобиль и документы передаю я, но меня в сделке по документам нет, – замечает подвох Александр. – Это абсолютно неправильно, так как собственник машины при этом не присутствовал. По такой логике должны составить новый акт технического осмотра в составе комиссии, членом которой должен быть опять-таки собственник автомобиля, который своей подписью должен зафиксировать результат осмотра. А где он?

Справка

Передать автомобиль на комиссию и заключить договор имеет право только собственник (комитент) либо уполномоченное им доверенностью лицо. Присутствие такого лица (с документом, удостоверяющим личность) при заключении договора комиссии обязательно (п.29 постановления Совмина №744 "Об утверждении правил комиссионной торговли непродовольственными товарами").

Через какое-то время продавец – я уже запутался, кто из них – сказал, что "бэушные" машины возврату не подлежат, "идите в суд". На этом и закончили. По телефону толком ничего не говорят, ситуация зашла в тупик".

Постановление Совмина №703 "О продаже отдельных видов товаров, осуществлении общественного питания и порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров"

77. Покупатели, которым проданы бывшие в употреблении непродовольственные товары ненадлежащего качества, если их недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору предъявить требования, предусмотренные законодательством о защите прав потребителей.

Вопросы без ответов

Что мы можем сказать сразу, так это то, что "бэушные" машины возврату подлежат, если они ненадлежащего качества. А среди требований, которые предусмотрены законом о защите прав потребителей, – замена товара, расторжение договора с возвратом денежных средств, устранение недостатков и прочее.

В этой истории две организации, имеющие отношение к продаже автомобиля Александру, – это ООО "Кредит-Гарант" и ООО "МирАвтоБел".

ООО "Кредит-Гарант" в договоре комиссии указывает индекс и абонентский ящик, хотя по закону должны быть указаны полные реквизиты комиссионера. В объявлениях указан адрес: г. Минск, пр-т Независимости, 163, автостоянка 44, где фактически Александр и приобретал автомобиль. Но юридический адрес данной организации находится в жилом доме на ул. Жудро, 61, в Минске.

Журналисты позвонили по телефону, указанному в объявлении. Поднявший трубку мужчина несколько раз спрашивает, по какому вопросу обращаемся. Они сообщили, что их интересует контактный номер директора, и кратко изложили повод для звонка, но мужчина отказывается его называть и вешает трубку.

Ладно, телефон директора журналисты и так знают, просто хотели пройтись по всей цепочке, начиная от рекламного объявления. Звонят. Трубку поднимает девушка по имени Алеся, на уточняющий вопрос представляется директором ООО "Кредит-Гарант". Краткое содержание разговора: "Почему в объявлениях указан один продавец – наша фирма, а машины продают по документам от другой фирмы, не знаю, впервые об этом слышу, мы сами свои машины оформляем. Договорных отношений с ООО "МирАвтоБел" у нас нет, их директора Гаврилова А.В. не знаю. Про судебные разбирательства информации у меня нет. Буду разбираться". Разговор был сдержанным, за что Алесе, по крайней мере, спасибо.

В реквизитах счета-справки ООО "МирАвтоБел" указан адрес: г. Молодечно, ул. Чайковского, 24/3. По Яндекс.Картам это территория хлебозавода. Есть еще один адрес: Минск, ул. М.Лынькова, 125. Он по тем же картам определяется как "склад, промышленная инфраструктура".

Телефон Гаврилова А.В., который в счете-справке указан как продавец ООО "МирАвтоБел", нам тоже известен, но с ним полноценной беседы, к сожалению, не получилось. Вопросов задали два: почему в договоре комиссии указывается одна фирма, а машины продают по счету-справке от ООО "МирАвтоБел", к этой фирме отношения не имеющего, и как перед продажей определяется техническое состояние продаваемых автомобилей с внесением сведений в акт осмотра?

Что ответили по телефону, если кратко? "Я вообще сомневаюсь, что вы юрист Автобизнеса, тот, за кого себя выдаете. Вы ведете себя по-хамски, я разговариваю с каким-то бестолковым гражданином, бестолковым человеком, вы бестолковый (этим эпитетом нас "наградили" несколько раз), на вас клеймо негде ставить. В чем суть вопроса? (Хотя вопрос был задан уже четыре раза.) Не нужно сюда больше звонить, вы меня отвлекаете". В общем, ответов мы не получили.

Что же, идем дальше. Ниже – заочное решение суда (ответчик не явился) Фрунзенского района Минска по иску нашего читателя Алексея, с истории которого мы начали это повествование. Поскольку после заочного решения А.В.Гаврилов (ООО "МирАвтоБел") все-таки пришел в суд, то заочное решение отменили и разбирательство продолжили – Автобизнес следит за развитием ситуации. В суд будет обращаться и Александр, купивший там же Kia Sportage по такой же странной схеме.

Традиционные "грабли"

Можно, конечно, долго рассуждать, куда смотрели покупатели, чем думали и прочее. Но тот же закон о защите прав потребителей исходит из того, что покупатель не обладает специальными навыками, чтобы определить качество товара. Это обязанность продавца – сообщить всю достоверную и полную информацию о товаре и продемонстрировать его работоспособность.

Взывать к совести продавцов автомобилей, на которых опасно ездить, мы не будем. Думают ли они вообще, доедет их клиент домой после покупки или нет? Не знаем, но полагаем, что нет, исходя из фактического состояния автомобилей и документов, в которых это состояние оценивается как удовлетворительное.

Счета-справки, сомнительные сделки, непонятное их оформление – уже столько раз по этому поводу говорили в СМИ, в том числе и представители управления оперативных мероприятий ИМНС в своем телеграм-канале. Ведь можно зайти на сайт ГАИ, посмотреть, какие документы нужны при купле-продаже автомобиля. Но нет, наступать на одни и те же грабли становится традицией.

P.S. Во время подготовки этого текста в редакцию Автобизнеса обратился мужчина с еще одной историей в тему. Его сестра купила автомобиль – как оказалось, битый-перебитый, с "непонятной коробкой" и вообще "всё вдрабадан". "Машину сестра купила так: приехала девушка на BMW и выписала счет-справку, в которой продавцом указан Гаврилов А.В. Можно ли расторгнуть сделку?" – спрашивает читатель.

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