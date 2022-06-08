«Надо было сделать это еще в 2020-м» 2 8.06.2022, 10:56

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История смелой многодетной матери, которая в знак протеста вернула свой орден Лукашенко.

Четыре дочки, три сына… Многодетную маму Елену Яковишину, которая вернула Лукашенко орден Матери, приютила Германия. Неделю назад к семье присоединился и отец детей – Юрий Яковишин. Компания «Белавиа», где мужчина работал последние 10 лет, не продлила с ним контракт.

«Белорусы, не молчите!.. – призвала мать семи детей, гражданка Украины Елена Яковишина в видеообращении на третий день полномасштабной войны в Украине. – Я не хочу, чтобы мои дети жили в такой стране – я не для того их родила. Это не та страна, где можно жить спокойно и воспитывать детей».

«Я вся пропитана украинской культурой»

25 марта женщина вернула орден Матери тому, от имени кого эту награду получила, – Лукашенко («Вы потеряли мое уважение и мое доверие как глава государства»). А позже выехала с детьми за пределы Беларуси – из страны, в которой прожила более 15 лет. Сейчас семья Яковишиных живет в маленьком немецком городке Нойштат-Глеве. В разговоре с «Белсатом» Елена Яковишина призналась, что за 15 лет, которые провела в Беларуси, ни разу не захотела сменить украинское гражданство на белорусское. Всех своих детей также регистрировала как граждан Украины.

«Я не хотела. Не чувствовала себя белоруской. Не было в крови у меня этого… Чувствовала себя украинкой. Эта культура во мне, эти песни во мне, мое детство, которое там провела. Этот степь, климат. Я вся пропитана украинской культурой с самого детства», – говорит Елена.

Она родилась и выросла в Николаеве, в котором до последнего времени жила ее мать и младшие сестры. Отец Елены работал в советское время на Черноморском судостроительном заводе, на котором, кстати, был построен знаменитый ныне «русский корабль» – крейсер «Москва», затопленный украинскими «Нептунами». Во времена СССР на этом заводе работала едва ли не половина города, говорит Елена. Мать работала в детском саду.

Елена окончила в Николаеве среднюю школу («русскоязычную на тот момент», – подчеркивает она), потом выучилась на портниху. И поехала в Минск к родной тетке, которая пригласила племянницу «на практику» в свое маленькое ателье. Так Беларусь оказалась для Елены вторым домом.

Со своим будущим мужем Юрием случайно познакомились на остановке общественного транспорта в Минске.

«Я сказала, что из Украины. Ну и как-то это тронуло его, стали встречаться. Юра родился в Беларуси, но ему всегда нравилась Украина. И корни его – оттуда: папа-украинец. Юрий всегда чувствовал себя настоящим украинцем. Поэтому для него сейчас это все очень больно, он сильно переживает…» – рассказывает Елена.

«Не надо мне этого, не надо…»

В 2020 году многодетный отец Юрий Яковишин вместе с другими работниками гражданской авиации Беларуси выступил против насилия и жестокости, с которыми подавлялись протесты в Беларуси. На суде был признан виновным по «народной статье» 23.34 КоАП и отсидел за решеткой 15 суток.

Его жена Елена, которая в 2019 году получила орден Матери, признается, что хотела вернуть награду государству еще в 2020-м.

«Давно надо было это сделать, еще в 2020-м, когда начали задерживать, сажать и избивать людей. Тогда еще носила эту мысль в голове, что это неправильно, что власть не должна так себя вести. А человек, который дал мне этот орден, – не надо мне этого, не надо… Не знаю, не хватило, может, духа мне тогда. А когда полномасштабная война началась в Украине – все всколыхнулось внутри», – вспоминает Елена Яковишина.

Говорит, что когда записывала 27 февраля видеообращение –вся в слезах, – уже не испытывала ни сомнений, ни страха. Было только переживание за Украину и за родственников, за маму с сестрами, которые жили в первый месяц войны в подвале с картошкой на окраине Николаева – прятались от российских бомб. А бомбы летели на Украину в том числе с территории Беларуси.

«Тогда было уже все равно, что со мной сделают, что мне вменят. Страха не было. Возмущала несправедливость и жестокость. Поэтому и решилась на этот жест – на протест. Думала, может, это кого-то поднимет…» – рассказывает Елена.

«Они не обязаны возвращать ордена, но…»

Об этом жесте – возвращении ордена – женщина совсем не жалеет. Кстати, вручал его ей в 2019 году не сам Лукашенко («Мне повезло – я не пожимала его руки»), а заместитель руководителя администрации Фрунзенского района Минска.

Как вспоминает, все было тогда для нее странно. Уже хотя бы то, что стать лауреатом ей, гражданке Украины, предложили сами чиновники из администрации. Хотя, как говорит, матери, которые имели пять и более детей, сами обычно подавали заявки на награду. Тогда Елена согласилась. Признается, что чувствовала на тот момент гордость – и за семью, и за Беларусь. В 2019-м Елена и Юрий имели пятерых детей – двойняшки Павел и Эвелина родились только в 2021 году.

«Сбор документов, проверка по базам, инструктаж по дресс-коду. Чтобы ничего яркого и гламурного. Платья определенных оттенков, обувь. Реально об этом говорили.

Так что все мы были одеты красиво, но сдержанно. Яркий маникюр – упаси Боже! Награждение происходило в Палате представителей…» – вспоминает Елена.

Говорит, что, по большому счету, статус матери-орденоносца никаких особых привилегий и льгот ей не давал. Разве что право уйти на пенсию в 50 лет. Во время церемонии награждения лауреатам вручили, правда, денежную премию – по 5 базовых величин на руки.

К тому, что другие белорусские матери-героини не пошли с началом войны вслед за Яковишиной и не начали возвращать награды Лукашенко, Елена относится сейчас с пониманием.

«Не каждый может бросить свой дом, своих родных и уехать. Это трудно, на самом деле. Я понимаю этих матерей, с одной стороны. Они не обязаны возвращать ордена, независимо от того, кто им их выдавал. Они их заслужили: родить и воспитывать пятерых и более детей – это реально тяжело. Но можно было и другими способами говорить о происходящем…» – считает Елена Яковишина.

«Немецкий – сложный язык, но отступать некуда»

Виктору – 14 лет, Виктории – 12, Владимиру – 11, Валерии – 9, Маргарите – 4, двойняшкам Павлу и Эвелине – по 9 месяцев. Детям Елены и Юрия Яковишиных тоже сейчас непросто. Другой язык, культура, новые люди и здания вокруг.

Матери трудно было сначала объяснить необходимость очередного переезда, так как только два года назад поменяли Минск на Смолевичи. Только-только адаптировались – и снова на старт.

«Сначала было неприятие. Как мы поедем? Куда поедем? Здесь наш дом и наши друзья! Они, бедные, только адаптировались и устроили свою жизнь, дворовую и школьную.

Говорю, хорошо, представьте себе, что едем прямо в путешествие, мы же в Европе еще ни разу не были. Ну, старшие подумали и говорят: круто, мы же и правда нигде особо не бывали, так почему бы и нет – друзей можно везде найти», – рассказывает мать.

С любовью она рассказывает, что дети ходят сейчас на языковые курсы. Старший Виктор «растет полиглотом», очень способный к языкам. И в этом – очень похож на отца. Юрий владеет английским и французским. Теперь взялся за немецкий. Имеет такую профессию, что без работы в Германии не останется.

«Немецкий, конечно, сложный язык, но нам некуда отступать», – улыбается Елена.

«Что бы я сказала Лукашенко? Пусть опомнится!»

Семья воссоединилась. Вместе с Яковишиными теперь и мать Елены, которая выехала из Николаева в марте. Она уже нашла работу в детском саду. Выехали из Украины и три младшие сестры Елены. Но их мужья остались, чтобы защищать Родину. Другие родственники – тоже. Потому каждый вечер – традиционная семейная перекличка. И постоянное отслеживание украинских новостей. Но также и белорусских…

«Спроси у него, что там слышно по делу Алеся Любенчука?» – слышу во время разговора голос мужа Елены Юрия. Ничего утешительного автор этих строк ответить на вопрос не мог.

«Ну что бы я сейчас сказала Лукашенко? То же самое, что уже говорила. Пусть задумается о последствиях того, что делает. Пусть опомнится и прекратит свои действия. Перестает действовать под диктовку России и Путина.

Очень хочется, чтобы Беларусь жила хорошо, жила не хуже Европы. Ведь, что бы там ни говорили, граждане Европы живут сейчас куда лучше, чем белорусы. Пусть бы Беларусь потихоньку туда и двигалась», – говорит на прощание Елена Яковишина.

В февральском видеообращении женщина, обращаясь к Лукашенко, говорила, что он предал не только свой народ, но и всех соседей, украинцев. Позже ее мужа Юрия Яковишина уволили с работы на «Белавиа», где он работал более 10 лет (не продлили контракт). Связано ли увольнение Юрия с поступком его жены, которая вернула государству орден Матери, можно только догадываться. Что государство делает с возвращенными ей наградами, мы тоже не знаем.

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