В ГАИ снова не работает информационная база 4 8.06.2022, 10:56

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Из-за этого водители не могут переоформить автомобили.

В ГАИ снова не работает компьютерная база, из-за этого невозможно переоформить авто. Об этом сообщают zerkalo.io автомобилисты, которые стоят в очереди в межрайонный регистрационный отдел ГАИ в Ждановичах.

Сегодня с утра автомобилисты, которые приехали в МРО ГАИ в Ждановичах на переоформление машин, начали сообщать о том, что им не могут оказать эту услугу.

— Говорят, что не работает база данных ГАИ по всей стране, с утра с 8.00 никакой информации, очереди волнуются, — сообщил читатель.

По телефону в МРО ГАИ Минска журналисту как физлицу подтвердили, что «пока ничего не работает».

— Это по всей республике. Звоните позже, — ответила сотрудница.