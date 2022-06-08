Что сейчас происходит с медцентром «Лодэ»? 3 8.06.2022, 11:16

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Решение затягивается.

После приостановки деятельности «Лодэ» Минздрав дал медцентрам время исправить обнаруженные недочеты. Провести контрольную оценку выявленных нарушений ведомство собиралось до 6 июня. Zerkalo.io попыталось узнать, когда все-таки заработает «Лодэ».

Как рассказал нам сотрудник компании, проверка Минздрава уже закончилась, и теперь ее результаты должны рассмотреть в ведомстве.

— 15 июня планируется коллегия Минздрава, будут решать наш вопрос. Тогда и будет конкретика, — рассказывает собеседник. — В «Лодэ» работать готовы.

Как уточнила еще одна сотрудница медцентра, руководство оценивает перспективы в отношении компании довольно позитивно. Сама собеседница надеется, что скоро сможет вернуться на работу.

В справочной «Лодэ», куда журналисты позвонили под видом пациента, ответили, что точные сроки открытия медцентров они сообщить не могут.

— К сожалению, запись сейчас не осуществляется. Временно приостановлена работа. О возобновлении пока информация не предоставлена, — рассказала оператор. — Информация будет дублироваться на сайте lode.by и в официальных соцсетях.

Напомним, Минздрав Беларуси приостановил с 16 мая действие лицензий на меддеятельность частных центров «Клиника А1» и «Лодэ». Официальная причина — «нарушения соблюдения законодательства о здравоохранении, о санитарно-эпидемическом благополучии, о лицензировании в этих организациях».

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