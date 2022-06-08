«В Минске записывают по 100-150 айтишников на визу на одну дату» 8.06.2022, 11:31

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Как на Poland Business Harbour подаются целые компании.

По последним данным, визу Poland Business Harbour получили 33+ тыс человек (виза выдаётся ИТ-специалистам и членам их семей). Devby.io попросил айтишников рассказать, как в их компаниях организована массовая подача на визу.

Что нужно знать про PBH

Программа Poland Business Harbour помогает специалистам ИТ-сферы, стартапам, а также целым компаниям переехать в Польшу.

Программа включает выдачу национальной визы D23, юридическую поддержку при переезде, помощь в контактах с органами самоуправления, СЭЗ, инвесторами, а также гранты.

Запущена в сентябре 2020 года.

Последние цифры по количеству обладателей визы PBH были опубликованы в телеграм-канале «Беларусы в Польше» со ссылкой на МИД Польши — 33 845 (8469 с 24.02.22 по 30.04.22). Это не только ИТ-специалисты, но и члены их семей.

Стоит отметить, что сильно отличается количество людей, получивших визу, от тех, кто фактически переехал по ней в Польшу. В феврале (ещё до начала войны в Украине) польский погранкомитет писал, что с середины 2020 года по визе PBH в страну въехали только 7,9 тыс беларусов. Это примерно треть от всех обладателей визы на тот момент.

С началом войны количество белoрусских айтишников, желающих получить PBH, резко увеличилось. Об этом свидетельствует, в частности, загруженность польских визовых центров по всей Беларуси. Участились и случаи отказов в визе. Наши читатели рассказывали, что теперь в получении PBH часто отказывают представителям нетехнических специальностей (например, бизнес-аналитикам).

История 1: как организован процесс подачи на визу

У нас в компании (наш источник отказался назвать её, сославшись на NDA) сотрудники подаются из двух локаций: Минск и Тбилиси.

Процесс построен следующим образом:

- сотрудник озвучивает своё желание на релокейт эйчару;

- эйчар высылает форму/таблицу для заполнения персональных данных сотрудника (и членов его семьи при необходимости);

- собирают данные со всех желающих некоторое время (обычно неделя-полторы);

- готовят письмо от компании с этими данными и отправляют в PAIH (Польское агентство по торговле и инвестициям, один из координаторов программы Poland Business Harbour);

- через месяц-полтора после подачи письма приходит ответ от посольства с датой и временем на подачу и списком сотрудников нашей компании, которые записаны на следующий «слот»;

- эйчары готовят сотрудников к подаче документов в посольстве.

Пока самые большие сложности с подачей в Грузии. Отправляли небольшой список сотрудников (10-15 человек) в PAIH в конце апреля. Только недавно (в мае) получили ответ: записали на подачу на середину августа.

В Минске с датами попроще: от письма в PAIH до даты подачи проходит месяц-полтора. Сейчас, возможно, будет дольше — в Минске записывают 100-150 человек на одну дату.

Отказов при подаче в Минске не было. В Грузии первая подача будет в августе — посмотрим.

История 2: продуктовая компания с офисом в Минске (штат — около 70 человек)

В марте компания зарегистрировала в Польше юридическое лицо и подала заявку на включение в перечень компаний-партнёров PHB.

Провели опрос сотрудников, узнали примерное количество желающих получить визу.

Со стороны Польши у нас был представитель, который держал связь с польским консульством. Он прислал форму, которую надо было заполнить кандидатам на визу. По сути, это и было «приглашение от польской компании».

С 1 февраля Польша ужесточила условия для получения визы PBH. Теперь кандидату на визу требуется иметь рекомендацию от компании–партнёров программы PBH. Таких компаний более 300.

Самим записываться в консульство в Минске было не нужно — всё делали эйчары.

Я выслала свою форму в 10-х числах марта, примерно в это же время наша компания появилась в списках партнёров PBH.

В начале апреля в один день подавались 15-20 сотрудников компании (некоторые с семьями). На подачу документов всей этой группы было заложено 2 часа, но времени ушло больше — в том числе потому, что семьи с детьми обслуживались без очереди.

У меня подача документов заняла всего 5 минут.

Визы выдали через 16 дней всем сотрудникам компании — независимо от позиции и цвета паспорта (у нас есть ребята из России с белoрусским ВНЖ).

История 3: аутсорс-компания с офисом в Минске (штат — около 100 человек)

В апреле в компании объявили, что могут помочь с записью на получение визы. Желающие были разбиты на несколько групп. В первую группу кандидатов вошли несколько десятков сотрудников.

Подачу в визовый центр назначили на начало мая. Дату переносили два раза — сначала на вторую половину мая, потом — на июнь. Ждём и надеемся, что не перенесут в третий раз. Причина переносов — высокая загруженность визового центр, он не может предоставить свободные даты для PAIH.

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