Меркель: Я не хотела провоцировать Путина

Меркель: Я не хотела провоцировать Путина15
- 8.06.2022, 11:37
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Экс-канцлер Германии рассказала, как потакала российскому диктатору.
В Оофисе президента Украины раскритиковал бывшую главу немецкого правительства Ангелу Меркель, отказавшуюся признавать свои ошибки в отношениях с кремлевским режимом, пишет «Новое время».
Несмотря на полномасштабное вторжение РФ, экс-канцлер продолжает настаивать, что решение не принимать Украину в НАТО было якобы «правильным».
Кроме того, Меркель утверждает, что не чувствует себя виноватой в том, что потакание российскому диктатору Владимиру Путину со стороны Германии все больше усиливало его решимость и уверенность в себе.
При этом она заявила, что не была «наивной», осознавая, что он понимает только силу.
«Если Меркель всегда знала, что РФ планирует войну, а цель Путина — уничтожить ЕС, то зачем было строить Северный поток-2? „Я не была наивной“, — говорит экс-канцлер. Зачем тогда было подсаживать Европу на нефтяную и газовую иглу РФ? И почему Украине сегодня приходится исправлять эти ошибки?», — отметили в Офисе Зеленского.