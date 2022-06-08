Меркель: Я не хотела провоцировать Путина 15 8.06.2022, 11:37

5,316

Ангела Меркель

Фото: PAP

Экс-канцлер Германии рассказала, как потакала российскому диктатору.

В Оофисе президента Украины раскритиковал бывшую главу немецкого правительства Ангелу Меркель, отказавшуюся признавать свои ошибки в отношениях с кремлевским режимом, пишет «Новое время».

Несмотря на полномасштабное вторжение РФ, экс-канцлер продолжает настаивать, что решение не принимать Украину в НАТО было якобы «правильным».

Кроме того, Меркель утверждает, что не чувствует себя виноватой в том, что потакание российскому диктатору Владимиру Путину со стороны Германии все больше усиливало его решимость и уверенность в себе.

При этом она заявила, что не была «наивной», осознавая, что он понимает только силу.

«Если Меркель всегда знала, что РФ планирует войну, а цель Путина — уничтожить ЕС, то зачем было строить Северный поток-2? „Я не была наивной“, — говорит экс-канцлер. Зачем тогда было подсаживать Европу на нефтяную и газовую иглу РФ? И почему Украине сегодня приходится исправлять эти ошибки?», — отметили в Офисе Зеленского.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».