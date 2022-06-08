«Один рейс длится по несколько недель, а зарплата в месяц выходит больше 2000 евро» 1 8.06.2022, 11:51

3,072

Белорусский дальнобойщик ищет «девушку с вредными привычками», чтобы устроить ей евротур.

Руслан три года работал водителем маршрутного такси в Бресте. В 2021 году уволился и устроился в польскую фирму дальнобойщиком, а через год и вовсе перебрался жить в Гданьск. За год работы на грузовике белорус объездил почти всю Европу и теперь готов взять в кабину спутницу, чтобы показать ей свои любимые места. Объявление о поиске девушки он разместил в одной из белорусских групп в Facebook, пишет «Мост»

С маршрутки на фуру

Руслану — 35 лет, он родом из Бреста. Три года работал водителем маршрутки и из-за финансовых проблем решил поменять работу. Друзья помогли ему трудоустроиться дальнобойщиком в Польше. Мужчина попробовал — и ему понравилось ездить в длительные командировки на большой машине.

— В Бресте я долго себя искал, но нигде толком не задерживался — выгорал. Последнее время на маршрутке работал, и был какой-то свой азарт. Но эта работа не приносила того, что я ожидал от жизни. Решил попробовать себя в Польше, устроился дальнобойщиком. Честно, первая фирма для старта была не очень, но нужно было немного потерпеть и поездить, чтобы потом устроиться в нормальную. Так я и нашел фирму, где сейчас и работаю.

Один рейс длится несколько недель

Жить в Польше Руслан не планировал, но еще в 2021 году вместе с бывшей женой решили переехать. Выбрали город Гданьск, поближе к морю.

— В Польше мы немного пожили с женой и окончательно разошлись. Так получилось. После развода нужно было как-то жить дальше, и я полностью ушел в работу. Водить грузовик мне нравится. Мои друзья и знакомые удивляются, как я полюбил такую работу. Говорят, что в дальнобойщики идут от безысходности и за заработком. Не знаю, для меня это на сегодня лучшая работа. Новые дороги и страны… Я люблю быть в движении, а иногда наедине с собой.

За год работы на грузовике Руслан объездил почти всю Европу. Один его рейс длится по несколько недель, а зарплата в месяц выходит больше 2000 евро. Говорит, что совмещает приятное с полезным.

Возможность посмотреть Европу

Теперь приятным Руслан готов делиться со спутницей. В одной из белорусских групп в Facebook он разместил запись, что готов взять в длительную поездку девушку, чтобы показать ей Европу. Условие — помощь в приготовлении ужина.

— Я посмотрел, что люди скидывают разные объявления, и тоже решил на удачу оставить свой пост. А вдруг найдется та самая девушка, которая захочет со мной отправиться в евротур. На дорогах я уже насмотрелся, что многие водители ездят в командировку со своими спутницами. Вместе веселее.

Несколько человек ответили Руслану и спросили, почему он парням не предлагает попутешествовать. «Или в обязанности входит не только помощь по ужину?» — написала под постом одна женщина.

— Одни скептики. Писали: что может дальнобойщик интересного показать, кроме парковок и отстойников? Я в ответ скинул фотографию с испанского пляжа. Стоял там два дня и отдыхал на море. Чаще всего я бываю во Франции, Нидерландах, Италии и Испании. Могу сказать, что во время рейса вижу такие красоты, которые многие никогда не видели. Этим я и готов делиться со своей спутницей. Я когда впервые оказался на юге Европы, то ехал с открытым ртом — настолько все красиво. Может человек всю жизнь мечтал посмотреть Европу, но не было денег, а тут такая возможность.

В машине спишь и готовишь

Руслан работает по режиму труда и отдыха. Проехал определенное количество километров — остановился на ночлег. Говорит, что иногда такой ночлег может быть в какой-нибудь красивой австрийской деревне.

— Я предлагаю девушке абсолютно бесплатный тур по Европе. Но главная цель — это взять себе спутницу на длительную поездку. Конечно, не каждый день будут живописные места, и время на остановках бывает ограничено. Также есть в таком путешествии и свои бытовые вопросы. Все-таки большую часть времени будем находиться в машине: там спишь и готовишь. Из плюсов: в кабине два кондиционера.

Первую попавшую девушку Руслан брать в поездку не хотел бы. Время он готов провести с интересным собеседником, который по вечерам будет помогать готовить ужин.

— Желательно симпатичную девушку в дорогу — я не намекаю ни на что. Может быть непорядочной и с вредными привычками, но главное, чтобы мне интересно было ехать с ней. На длительных стоянках я иногда могу виски выпить и сериалы посмотреть. Все-таки целый месяц вместе ехать. Такая жизнь у дальнобойщиков.

Что нужно для поездки с Русланом?

Быть гражданкой Беларуси или Украины;

иметь действующую визу или европейский ВНЖ;

хотеть отправиться в длительное путешествие в конце июня (маршрут: Нидерланды, Франция, Испания).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».