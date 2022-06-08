Что сейчас строят в минском микрорайоне в 20 километрах от МКАД? 8.06.2022, 12:04

1,012

Речь идет про район Сокол.

Район Сокол стал перспективной площадкой для дополнительного жилищного строительства. Там предстоит возвести квартал многоэтажного жилья на 830 квартир и построить 82 коттеджа, куда смогут переехать многодетные семьи. Помимо жилых объектов, должны появиться детский сад, школа, амбулатория в одном из домов. Агентство «Минск-Новости» рассказало, как продвигаются строительные работы.

Дом с амбулаторией

В первую очередь, в Соколе намечалось построить жилой дом с амбулаторией, который обещали сдать еще в 2021 году. За пристройку амбулатории отвечает Стройтрест № 1, а над жилыми этажами работают сотрудники Минского домостроительного комбината (МДК). Судя по проделанной работе, объект будет готов в конце этого — начале следующего года.

В амбулатории будет и детское, и взрослое отделения. Она рассчитана на 100 посещений в смену. Предусмотрены кабинеты медицинской реабилитации, флюорографии, клинико-диагностическое и стерилизационное отделения. Пациентов будут принимать врачи узкой специализации: оториноларинголог, невролог, офтальмолог, гинеколог, стоматологи.

Многоэтажки от «МАПИД» и МДК

В прошлом году в Соколе приступили к комплексной застройке жилого квартала. Заказчик стройки — «УКС Запад». Итого здесь вырастет 9 домов в 9−10 этажей от «МАПИД» и МДК. К ним добавятся 3 двухуровневых гаража-стоянки открытого типа на 160 машин каждый, спортивные и детские площадки.

На сегодняшний день фактически готовы две окаймляющие улицы — новый участок улицы Ромашкина и продолжение улицы Гризодубовой с широкими тротуарами и велодорожкой. Уже видны «коробки» двух многоэтажек, начался монтаж еще одного дома. По соседству начинают возводить конструкции одной из стоянок.

С одной стороны к застраиваемой площадке примыкают частные дома, с другой — поле, с третьей — будущая парковая зона, которую предстоит благоустроить. В пешей доступности школа, два детских сада.

— Среди отличительных особенностей застройки — современные входные группы в домах, а также сквозные подъезды с выходами во двор и на проезды, — добавляет начальник отдела долевого строительства «УКС Запад» Анастасия Клюй. — На дворовой территории оборудуют детские игровые и спортивные комплексы, парковки для велотранспорта. Мусоропроводы в домах не запланированы, будут организованы площадки для раздельного сбора отходов.

Стоимость квадрата в домах начинается от 1 750 до 2 200 рублей в зависимости от количества нормативных и сверхнормативных метров для семьи дольщика.

— К этому времени на строительство жилья направлено более 150 граждан, пока не распределены 130 квартир в строящихся домах № 1, 2, 8 по генплану и 69 квартир в доме № 9, который начнем возводить в июне, — информирует Клюй. — При условии полного распределения квартир до конца года планируется ввести в эксплуатацию два жилых дома.

Коттеджи на две квартиры

Улица с коттеджной блокированной застройкой появилась на окраине Сокола еще в 2020-м. В первую очередь вошло 26 домов — 52 квартиры соответственно с метражом от 100 до 137 м². Дома делятся на пять типов. Они отличаются в основном количеством комнат — 4 или 5, а также их площадью. На первом этаже расположены общая просторная гостиная, кухня, небольшая котельная, санузел, может быть еще одна комната. В мансарде — 3 комнаты, санузел, постирочная. Во всех вариантах предусмотрены открытые балконы, небольшие террасы с выходом во двор. Средняя стоимость квадратного метра нормируемой площади (20 квадратов на каждого члена многодетной семьи) в первой очереди в среднем была около 2 тысячи рублей. Сверхнормативная — чуть дороже.

Первая очередь застройки уже заселена. На участках кроме газона у кого-то красуются цветы, кто-то поставил парник, детское оборудование. Гаражи не предусмотрены, для машин — открытое парковочное место.

— Сейчас возводятся коттеджи 2-й и 3-й очередей. Дома в разной степени готовности, но пока не все обрели хозяев, — рассказывает Юрий Кочерго. — Многодетные семьи, изъявившие желание тут жить, получили такое право, но квартир оказалось больше. Поэтому принято решение Мингорисполкома о реализации оставшихся квартир в этой застройке (их чуть более 60) для всех желающих, в первую очередь нуждающихся минчан без направлений администраций.

По соседству строится детсад на 230 мест с бассейном, а значит, проблем с устройством дошколят в детское учреждение не будет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».