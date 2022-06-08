Врачи назвали идеальные продукты для защиты сосудов 8.06.2022, 12:08

Один из таких продуктов — чеснок.

Сосуды стареют вместе с организмом, в связи с чем растет риск инфаркта и инсульта. Чтобы сопротивляться этому процессу, включите в рацион питания продукты, защищающие сосуды от возрастных разрушений, пишет healthinfo.ua.

По мере старения снижается эластичность сосудистых тканей, а на их стенках становится больше холестериновых бляшек, что затрудняет процесс прохождения крови и сгущает ее. Однако есть вполне доступные продукты, которые помогают организму не поддавался негативным изменениям.

Рыба. Семга, тунец, палтус, сардина, сельдь и скумбрия – это идеальные защитники сосудов от "плохого" холестерина. Мощное противовоспалительное действие дают содержащиеся в них полиненасыщенные жирные кислоты омега-3. Медики рекомендуют употреблять рыбу дважды в неделю.

Чеснок. Этот овощ эффективен в деле снижения уровень холестерина в крови, а также разжижает кровь и нормализует артериальное давление. Чеснок обладает выраженным противовоспалительным и антисклеротическим действием.

Свекла. Защищает сосуды от потери эластичности, снижает в них воспаление, оказывает эффект профилактики гипертонии.

Тыква. Идеальная для укрепления стенок сосудов, предотвращения холестериновых скоплений в них. Семечки тыквы обеспечивают организм цинком и L-аргинином, очень полезных для сердца.

Куркума. Содержит терпены и фитостерол, которые борются с воспалением, снижают холестерин и сахар в крови, поддерживают гормональный фон и защищают от старческого слабоумия. Куркума делает сердце более выносливым.

Лук. Регулярное употребление репчатого лука позволяет снизить уровень холестерина, уменьшить воспалительную реакцию на внутренней оболочке сосудов, препятствует формированию кровяных сгустков, грозящих стать тромбами.

Сельдерей. Насыщенный калием и магнием, он укрепляет сердечную мышцу, избавляет от отечности и уменьшает артериальное давление на стенки сосудов.

Имбирь. Благодаря потреблению имбиря кровь становится менее вязкой, а сосуды – более прочными. Также имбирь помогает нормализовать уровень глюкозы в крови.

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