У Путина новая тактика Фредерик Кемп

8.06.2022, 12:16

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Фредерик Кемп

Фото: Getty Images

Как его остановить?

Итак, давайте сначала оговоримся, что вы согласны с этой конечной целью так же, как и все, от президента США Джо Байдена и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси до канцлера Германии Олафа Шольца и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Принять что-то меньшее было бы аморально, создавая таким образом исторический прецедент с катастрофическими издержками и разрушая то, что осталось от нашего изнашивающегося международного порядка правил и институтов.

Байден четко изложил этот аргумент в своей колонке для The New York Times. Его слова должны быть внимательно прочитаны всеми членами его администрации и союзниками по НАТО, которые все еще действуют слишком неуверенно в предоставлении Украине оружия и свободы действий в его использовании для обеспечения победы.

«Поддерживать Украину в тяжелые времена — это не просто правильно, — написал Байден. — В наших жизненно важных национальных интересах обеспечить мирную и стабильную Европу и дать понять, что сила не означает правоты. Если Россия не заплатит высокую цену за свои действия, она пошлет сигнал другим потенциальным агрессорам, что они тоже могут захватить территорию и подчинить себе страны… И это может означать конец основанного на правилах международного порядка и открыть дверь к агрессии в другом месте с катастрофическими последствиями по всему миру».

Зачем писать все это сейчас, когда путинская война в Украине идет уже сотый день? Проще говоря, это потому, что Путин демонстрирует ошеломляющие успехи после изменения тактики в ответ на неожиданные победы и стойкость Украины, а также после понесенных российской армией тяжелых потерь и кровавых действиях путинских войск на ранних этапах войны.

Новый жесткий подход Путина заключается в том, чтобы стереть в порошок украинские населенные пункты на востоке и юге Украины с помощью огнестрельного оружия, тем самым лишив их жителей, убив последних или заставив их бежать, подвергая при этом меньшему риску свои собственные войска, повторяя жестокую тактику, которую применялась в Сирии. Как только эти города и поселки будут лишены людей, путинские войска смогут «освободить» развалины, захватить территорию и позволить России подписать наиболее выгодное мирное соглашение или продолжить наступление.

В то же время Путин наносит Украине экономический удар, блокируя ее экспорт зерна и либо уничтожая, либо разворовывая имеющиеся у нее запасы. Хотя Путин по-прежнему задыхается от жестких санкций против него, он готов подвергнуть риску голодной смерти другие страны, делая ставку на то, что сможет пережить поддержку Киева Западом благодаря предстоящим циклам выборов и другим отвлекающим факторам, таким как недавняя стрельба в школах США и баталии в Верховном суде.

«Нам нужно отказаться от менталитета холодной войны и стремиться к мирному сосуществованию и беспроигрышным результатам», — сказал Си Цзиньпин всего за несколько дней до того, как подписал совместное заявление с Путиным о согласии на отношения «без ограничений». Это, в свою очередь, произошло чуть более чем за месяц до того, как Путин начал свою войну.

Однако есть способ противостоять новой тактике Путина. Это потребует от недавно объединившегося Запада и его азиатских партнеров стать еще более решительными, творческими и активными за счет комбинированного военного, экономического и пиар-наступления, которое снова поставит Путина в невыгодное положение.

Цель должна состоять не в том, чтобы обеспечить патовую ситуацию, которая позволила Путину захватить 20% территории Украины. И не в том, чтобы заставить Украину заключить обреченное на провал мирное соглашение, а скорее в том, чтобы дать Украине возможность вернуть себе территорию посредством контрнаступления — что, возможно, наиболее важно для того, чтобы отвоевать Херсон, что обеспечило бы доступ к Одессе и Черному морю сейчас и при подписании любого возможного мирного соглашения.

Самое главное для потенциально уставших сторонников Украины, и даже для тех стран, которые все еще не определились, не упускать из виду варварство зверств Путина и, следовательно, нести моральную ответственность для противостояния им.

«Чрезвычайно важно, чтобы мы не забывали о жестокости, — сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Тому МакТагу из Atlantic в самых эмоциональных выражениях. — Конечно, это эмоционально. Речь идет об убитых людях, это о зверствах — речь идет о детях, изнасилованных женщинах, убитых детях».

Помня об этом, для Соединенных Штатов или любого поставщика оружия совершенно неправильно ограничивать украинский огонь поражением только российских целей на территории Украины. В своей в остальном отличной статье Байден написал: «Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за ее пределами. Мы не хотим продлевать войну только для того, чтобы причинить боль России».

Подумайте об этом на мгновение. Если кто-то убивает членов вашей семьи, стреляя через забор со двора вашего соседа, что хорошего в оружии, которое может стрелять только до вашей стороны забора? Если вы не уберете стрелка, убийства продолжатся. Именно такая слабость делает Путина настолько уверенным, что он может победить, истощив соперника.

В то же время, коллективному Западу, работающему в тесном сотрудничестве с Турцией, необходимо открыть порты Украины на Черном море, особенно в Одессе, чтобы справиться с глобальным продовольственным кризисом, созданным Путиным, и дать Украине возможность отправить 28 млн тонн зерна, которые у нее в хранилище.

В качестве обоснования можно привести Конвенцию Монтре 1936 года, регулирующую движение через Черное море и гарантирующую «полную свободу» прохода гражданских судов.

Как заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, «неспособность открыть эти порты в Одесской области будет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности».

Историки указывают на Зимнюю войну между Советским Союзом и Финляндией в 1939—1940 годах, чтобы продемонстрировать, что небольшая, но более решительная страна с меньшей военной мощью может устоять против Москвы и сохранить свой суверенитет.

Что правда, так это то, что Москва тогда, несмотря на подавляющую мощь танков и авиации, понесла серьезные потери и мало что добилась после своего вторжения в ноябре 1939 года, через три месяца после начала Второй мировой войны.

Финляндия сдерживала советские войска более двух месяцев, понеся значительные потери, прежде чем Советский Союз применил другую тактику и в феврале преодолел финскую оборону. В марте 1940 года Финляндия заключила мирное соглашение, по которому она уступала Советскому Союзу 9% своей территории. Хотя репутация Москвы пострадала, и она была исключена из Лиги Наций, она ушла с большей территорией, чем первоначально требовала.

Негативная сторона происходящего в том, что Путин сейчас так же решителен, как тогда советский диктатор Иосиф Сталин, и так же, как Сталин, совершенно равнодушен к жертвам и человеческим страданиям.

Но есть и позитив — Украина получает значительно большую поддержку извне, чем Финляндия в то время. Однако без еще большей решимости Запада Путин все еще может победить, а Украина все еще может проиграть.

Украина и Запад должны показать Путину тупик, а не «съезд с магистрали».

Фредерик Кемп, «Новое время»

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