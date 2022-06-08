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ВСУ «поджарили» оккупантов в лесопосадке

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  • 8.06.2022, 12:28
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ВСУ «поджарили» оккупантов в лесопосадке

Видео украинской артиллерии в действии.

В сети показали впечатляющие кадры, как украинские защитники уничтожили позицию россиян, которые окопались в лесополосе, из гаубиц М777. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале 72 ОМБр имени Черных Запорожцев.

Отмечается, что оккупанты почувствовали силу ВСУ и поэтому все чаще отказываются идти в наступление, выбирая вместо этого тактику защиты. Для этого россияне окапываются в лесах, степях и другой подходящей местности.

"Наши войска готовы к такой тактике - благодаря аэроразведке и новым американским гаубицам М777, которые способны стрелять дальше гаубиц орков, мы их "жарим" и в лесах, и в степях, и где бы они ни прятались", - сказано в подписи к видео.

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