ВСУ «поджарили» оккупантов в лесопосадке 9 8.06.2022, 12:28

6,112

Видео украинской артиллерии в действии.

В сети показали впечатляющие кадры, как украинские защитники уничтожили позицию россиян, которые окопались в лесополосе, из гаубиц М777. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале 72 ОМБр имени Черных Запорожцев.

Отмечается, что оккупанты почувствовали силу ВСУ и поэтому все чаще отказываются идти в наступление, выбирая вместо этого тактику защиты. Для этого россияне окапываются в лесах, степях и другой подходящей местности.

"Наши войска готовы к такой тактике - благодаря аэроразведке и новым американским гаубицам М777, которые способны стрелять дальше гаубиц орков, мы их "жарим" и в лесах, и в степях, и где бы они ни прятались", - сказано в подписи к видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».