В Беларуси введено новое правило по наличной валюте 2 8.06.2022, 12:34

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Кого оно затронет?

Правительство разрешило юрлицам-резидентам получать от нерезидентов наличную валюту по экспортным договорам. Такое решение приняли на фоне проблем с денежными переводами из-за границы, которые возникли из-за санкций западных стран против режима Лукашенко.

«Решением правительства и Нацбанка разрешается юридическим лицам — резидентам получать от нерезидентов наличную иностранную валюту (доллары США, евро, китайские юани) при проведении операций, связанных с экспортом товаров (работ, услуг), с обеспечением зачисления полученных средств на банковские счета в Беларуси», — сообщает правительство.

Послабления ввели до 31 декабря 2023 года. Изменения вступят в силу после официального опубликования решения правительства.

«Подписанное постановление позволит предприятиям осуществлять свою деятельность в условиях введенных коллективным Западом санкций и сложности проведения расчетов в безналичной форме по валютным экспортным договорам», — отмечают в правительстве.

Сейчас принимать наличную иностранную валюту по экспортным внешнеторговым договорам белорусским компаниям от иностранных запрещено. Однако есть некоторые исключения. К примеру, автомобильные перевозки грузов, которые занимаются международные доставками, могут принимать наличными от иностранных компаний сумму до 1000 базовых величин в эквиваленте по каждому договору (на сегодня это 32 000 рублей). Это послабление для перевозчиков ввели ранее до 1 января 2023 года.

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