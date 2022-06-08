В Беларуси пересмотрели беспошлинные нормы ввоза товаров из-за границы 4 8.06.2022, 12:50

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На какую сумму можно ввозить?

В Беларуси повысили беспошлинные лимиты на ввоз товаров из-за границы через наземные границы. Для тех, кто путешествует наземным транспортом, их увеличили до 1000 евро и 31 килограмма. Это решение временное — до 1 октября, его приняли на уровне ЕАЭС, в который входит и наша страна, пишет zerkalo.io.

На изменения, которые заработали еще в конце апреля, обратил внимание один из наших читателей. На сайте Государственного таможенного комитета указано, что через наземные границы для личного пользования сейчас можно ввезти товары на 1000 евро и весом до 31 килограмма. Такая норма действует до 1 октября.

С октября лимиты понизят до 500 евро и 25 килограммов.

Нынешние лимиты ввели с 28 апреля на уровне ЕАЭС. Такое решение пояснили желанием «поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта». Если превысить лимиты, то нужно будет заплатить пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм.

До 28 апреля беспошлинные лимиты на ввоз товаров из-за границы в нашей стране были на уровне 500 евро и 25 килограммов, эти ограничения ввели с 1 января 2019 года.

Напомним, ранее в Беларуси в апреле также увеличили нормы беспошлинного ввоза посылок из-за границы — до 1000 евро и 31 килограмма на одну посылку) (ранее было ограничения в 22 евро и 10 килограмм. С 1 октября лимиты намерены снизить до 200 евро и 31 килограмма за одно отправление.

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