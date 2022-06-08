Взят курс на ослабление белорусского рубля? 1 8.06.2022, 13:12

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Потребность в валюте постоянно возрастает.

Обвал курса с началом войны в Украине неожиданно сменился периодом небывалого укрепления и стабильности: рубль едва не вернул себе довоенные позиции. Однако с началом лета показывает мягкое, но неуклонное ослабление.

В первые два дня прошлой недели валютная корзина (доллар США, евро и российский рубль) снижалась по отношению к «нашему». Но с 1 июня ситуация развернулась на 360 градусов и к окончанию недели пошел рост аж на +4,41%. По отношению к началу 2022 года валютная корзина прибавляет уже +10,85%.

«Белорус» повторяет траекторию «россиянина», утверждают экономисты. Однако на прошлой неделе тот дорожал по отношению к доллару США и евро.

Чем можно объяснить снижение курса отечественного рубля? И как объяснить его ослабление на фоне роста соседа по отношению к «недружественной» валюте?

Сайт «Свободные новости» поговорил об этом с экономистом Львом Марголиным.

– Собственно говоря, курс белорусского рубля в любом случае должен ослабевать, не предпринимай Национальный банк отчаянные меры.

«Белорус», как и доллар, как и евро, – такой же товар, что и все остальные: если спрос на валюту падает, рубль растет.

После 1 июня начали действовать санкции в отношении основных экспортных товаров; собственно говоря, санкции введены еще в апреле, но они не распространялись на действующие контракты, а написать в накладной, что поставки осуществляются в их рамках, не составляло никакого труда.

Все происходило вследствие резкого сокращения импорта.

Но с 4 июня все санкционные лазейки закрыты. Произошло резкое падение экспорта, и доллар стал дорожать. А вот импорт более сокращаться не будет, соответственно, выросла потребность в валюте.

С российским рублем ситуация несколько другая: она еще более зарегулировна, чем наша. Центробанк РФ ввел ряд жестких ограничений: введена обязательная продажа 80% валютной выручки, был запрет на снятие валюты с собственных счетов, был запрет на покупку валюты, что привело к образованию черного рынка. Позже ЦБ немного стал смягчать предпринятые меры: снизил обязательную продажу валютной выручки с 80 до 50% – соответственно, потребность в валюте стала возрастать.

– Но ведь всю прошлую неделю российский рубль дорожал, а белорусский – напротив, ослабевал.

- Российский рубль пару дней демонстрировал колебания.

Да, мы всегда повторяем российскую денежную траекторию. Однако надо понимать следующее: «белорус» следует за соседом не сразу, не вдруг, а с некоторым опозданием. Даже в валютной корзине «россиянин» занимает только 50%.

Поскольку потребность в валюте будет нарастать, думаю, выбран стратегический курс на постепенное ослабление белорусского рубля.

Рано или поздно и Центробанк РФ будет вынужден смягчить предпринятые меры. Просто у нас больше опыт антикризисного управления: в анамнезе значится и 2011, и 2015 годы. А россияне практически не сталкивались с подобным после кризиса 1998 года. В России даже не знают, что такое черный рынок валюты.

Кстати, разница между официальным и черным курсом составляет 15%. Если жесткое регулирование будет нарастать, то она тоже будет увеличиваться.

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