Первый переполох в России Леонид Швец

8.06.2022, 13:22

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Леонид Швец

Чем дальше заходит Россия в своем упорстве, тем сокрушительнее для нее будут последствия.

В России, сообщают, прошел первый переполох, связанный с затеянной начальством "спецоперацией", внимание к новостям из Украины сильно упало, и население пытается жить так, словно ничего не случилось. Россияне пытаются себя убедить в том, что ничего особенного не произошло, а то, что и произошло, скоро закончится, и прежняя жизнь так или иначе наладится. Чем должно закончиться то, чего нельзя называть, непонятно, но начальству виднее, главное, что в пользу России, победой "наших", а как иначе? Тех, кто недоволен, днем с огнем не сыскать.

Поддержанию массовых представлений, что все не так страшно и не страшно вообще, поспособствовала и довольно успешная работа финансово-экономического блока, который, как утверждают специалисты, сумел сделать все, чтобы финансовая система Российской Федерации не рухнула в считанные недели под натиском беспримерных санкций. Это, в свою очередь, внушило иллюзии и высокому начальству, будто Эльвире Набиуллиной, главе Центробанка, и Антону Силуанову, министру финансов, любые бури по плечу, и можно продолжать орудовать в Украине столько, сколько понадобится, пока не придет ощущение "хватит".

В свою очередь, генералы, которые сильно расстроили тем, что не смогли пройти победным маршем, гоня перед собой разбегающиеся "националистические батальоны", убедили начальство, что преимущество колоссально и победа никуда не денется. Совершенно очевидно, что это с их слов Путин говорит, будто западную технику, которая приходит на вооружение украинской армии, "мы щелкаем, как орехи". Щелкать орехи легко и приятно, поэтому от прежней спешки отказались, решено методично реализовывать преимущество в огневой мощи. Путину нравится ломать борзых через колено, выжигать сопротивление дотла.

В общем, в России сложилась вполне убаюкивающая картинка пусть и не блестящей "спецоперации", но вполне успешного карательного мероприятия, побочные последствия которого вовсе не так убийственны, как пугали паникеры и предатели. Россия демонстрирует чудеса адаптации, а раз так, то полный вперед, назло всем врагам.

Вход в войну в 2014 году был вообще неощутимым. Крымская операция не воспринималась как военная, а вторжение на Донбасс осуществлялось всякого рода спецурой, наемниками, добровольцами, "отпускниками" и командировочными, при ограниченном вовлечении кадровых частей. Не война, а так, "братская помощь республикам". Собственно, и нынешнее вторжение обставлено было, как "братская помощь". И вот уже, глядишь, задействовано в Украине подавляющее большинство боеспособных подразделений "второй армии в мире", а войной открыто назвать все не получается.

Чем дальше заходит Россия в своем упорстве не замечать масштабы содеянного и их последствия, тем сокрушительнее для нее эти последствия будут. Постепенность превращения лишь откладывает тот момент, когда догонит внезапное осознание собственной насекомовидности, как у героя Кафки. Впрочем, с осознанием там, похоже, неисправимые проблемы, так что наказание реальностью будет встречно, скорее всего, с обидой и недоумением.

И никому не будет жалко. За победу.

Леонид Швец, kontrakty.ua

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