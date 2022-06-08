Джонсона посвятили в украинские казаки и нарекли Борисом Чуприной 1 8.06.2022, 13:49

Удостоверяющую это грамоту отправят самому премьеру Великобритании.

Черниговская козацкая громада Екатерининской церкви приняла решение о посвящении в казаки премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Удостоверяющую это грамоту отправят в Лондон.

Об этом сообщает "Суспільне".

"Это наше уважение этому выдающемуся человеку за то, что он поддерживал Украину. Обратите внимание, он в Инстаграме подписывается как Джонсонюк – это британская фамилия на украинский манер. Так что это не наша идея, а он сам нам подсказал, что нужно делать", - рассказал заместитель гендиректора Черниговского областного исторического музея имени Тарновського Андрей Лесной.

Он также объяснил, почему для нового казака выбрали именно такую фамилию.

"Почему Чуприна? Потому что вы видите, что у него на голове прическа свободная, подчеркивает его характер, подчеркивает его волю. Прямо по лицу видно, что это великий человек. Именно эту черту мы и хотели подчеркнуть для того, чтобы в будущем, когда скажешь - Борис Чуприна, все знали, о ком речь идет", - говорит Лесной.

В память о посвящении в казаки киевские мастера Дарья Добрякова и Юрий Кутилов нарисовали Бориса в образе "казака Мамая". Одна такая картина останется в черниговском музее, другую вместе с грамотами отправят в Лондон.

Это уже не первый случай, когда премьера Великобритании отмечают на Черниговщине. В конце мая в Новгород-Северском предложили переименовать улицу Рокоссовского в честь Бориса Джонсона.

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