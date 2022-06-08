В Беларусь пришла жара 8.06.2022, 13:53

Синоптики объявили желтый уровень опасности на 9 июня.

В Беларуси 9 июня, в четверг, будет по-настоящему жарко — температура воздуха превысит 30 градусов тепла. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

— Днем 9 июня (четверг) на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет +30...32°С, — говорится в предупреждении. В Минске также будет до 30 градусов тепла.

Завтра по стране ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. На северо-западе возможны кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +13...19°С, максимальная днем +25...30°С, по югу Беларуси воздух прогреется до +32°С.

Жара сохранится и в пятницу, 10 июня: осадков в основном не ожидается, ночью будет +12...18°С, днем +27...32°С.

В субботу, 11 июня, слегка похолодает: будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Максимальная температура днем +21...27°С, по юго-востоку по-прежнему +28...32°С.

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