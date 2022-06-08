Изменение магнитных полюсов Земли: произойдет ли это событие в ближайшем будущем? 8.06.2022, 14:04

Новое исследование ученых.

Изменение силы магнитного поля, а также появление магнитной аномалии над Атлантическим океаном заставили ученых предположить, что магнитные полюса скоро поменяются местами. Новое исследование дает ответ: стоит ли этого опасаться этого в ближайшем будущем, пишет Forbes (перевод - «Фокус» ).

Магнитное поле Земли защищает все живое на планете от опасного влияния космоса. Особенно это касается космического излучения и заряженных солнечных частиц. Но наше магнитное поле не является стабильным и в среднем каждые 200 тысяч лет северный и южный магнитные полюса меняются местами.

Южно-Атлантическая магнитная аномалия

По словам ученых, за последние почти 200 лет сила магнитного поля уменьшилась примерно на 10%. В то же время у берегов Бразилии и Юной Африки, над Атлантическим океаном появилась область с очень слабым магнитным полем.

Эта область получила название Южно-Атлантической или Бразильской магнитной аномалии. Из-за того, что в этом регионе над Землей магнитное поле более слабое, заряженные солнечные частицы могут сильнее влиять на работу околоземных спутников. Некоторые их них даже выходят из строя, пересекая эту аномалию.

Общее ослабление магнитного поля Земли и появление магнитной аномалии заставили ученых предположить, что в ближайшем будущем магнитные полюса Земли могут поменяться местами. Но новое исследование предполагает, что скорее всего этого не произойдет.

Поменяются ли магнитные полюса местами?

Ученые из Лундского университета, Швеция, в ходе исследования смогли воссоздать состояние магнитного поля Земли за последние 9 тысяч лет. Для этого они проанализировали разные горные породы, которые могут сохранять информацию о магнитном поле нашей планеты длительный период времени. Ученым удалось узнать о направлении и силе магнитного поля Земли в определенных местах и в определенные моменты истории.

"Мы создали модель развития магнитного поля Земли за последние 9 тысяч лет. Мы считаем, что такие магнитные аномалии, как Южно-Атлантическая, появляются через определенные периоды времени. И это связано с изменениями силы самого магнитного поля Земли", — говорит Андреас Нильссон из Лундского университета

По словам Нильссона, основываясь на имеющихся данных, Южно-Атлантическая аномалия, вероятно, исчезнет в течение следующих 300 лет. А самым главным выводом нового исследования является то, что в ближайшем будущем на Земле не произойдет смены магнитных полюсов.

Исследуя изменения, которые происходят в магнитном поле Земли, ученые могут получить больше информации о процессах, которые происходят в ядре нашей планеты, которое и создает магнитное поле. И новое моделирование также может внести свою лепту в изучение магнитного поля.

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