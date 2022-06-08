В магазинах подскочили цены на белорусские яблоки 6 8.06.2022, 14:11

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Польские стоят заметно дешевле.

В Беларуси подскочили цены на отечественные яблоки. Их стоимость в отдельных торговых сетях достигает 4,3 рубля. При этом польские яблоки, которые в мае снова появились на прилавках наших магазинов после снятия с них контрсанкций, стоят дешевле.

С наличием этих отечественных фруктов также есть вопросы: в некоторых торговых сетях они отсутствуют, а в других можно найти только один сорт. Zerkalo.io посмотрело цены на яблоки в разных торговых сетях.

В «Е-доставке» 8 июня предлагают один сорт белорусских яблок, они стоят 3 рубля. При этом есть польские, цены начинаются от 2,69 рубля, молдавские — по 2,59 рубля, украинские — 2,99 рубля. Дороже отечественных только яблоки из Голландии — 9,53 рубля за килограмм. При этом вечером 7 июня в этой службе доставки не были доступны для заказа отечественные яблоки. и

В службе доставки могилевской торговой сети «Перекресток», которая в прошлом году открыла магазин также в Минске, предлагают один сорт белорусских яблок, он стоит 3,81 рубля. Дешевле всего обойдется яблоко из Молдовы — 2,79 рубля.

Служба доставки от торговой сети Green предлагает 11 видов яблок, но белорусский — только один. Цена на него — 4,27 рубля. При этом разбежка цен на импортные яблоки — от 2,79 до 10,53 рубля за килограмм. Дороже всего обойдутся фрукты из Голландии.

Служба доставки от «Виталюра» предлагает только польские яблоки.

В доставке «Алми» доступен для заказа один сорт белорусских яблок, цена — 3,43 рубля за килограмм.

В Беларуси не первый год возникают проблемы с наличием в продаже отечественных яблок, особенно ближе к весне. Правда, в некоторых случаях они заканчиваются еще в начале года. К примеру, в июне 2020 года Госконтроль сообщил о дефиците белорусских яблок в Гродненской области. Оказалось, что яблоки из стабфонда, которые должны были быть в наличии до конца мая, закончились еще в январе. В таких ситуациях нам на помощь приходили польские фермеры.

В этом году с 1 января в ответ на западные санкции ввели запрет на импорт из «недружественных стран». Под ограничения попали в том числе яблоки из Польши, которые зачастую были дешевле белорусских. Многие торговые сети взамен польских стали закупать украинские яблоки. Но они были дороже. Однако после начала войны поставки этих фруктов из Украины прекратились.

С 26 января чиновники ввели максимальные розничные цены на отечественные яблоки, в нем был прописан «потолок» по стоимости фрукта по месяцам вплоть до мая. В апреле они не должны превышать 2,53 рубля, а в мае — 2,54 рубля. В начале февраля правительство ввело запрет на вывоз из Беларуси отдельных товаров, в их число попали и яблоки.

В конце апреля Минск вывел яблоки из-под контрсанкций. После этого в продаже стали появляться эти фрукты из Польши.

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