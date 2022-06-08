В Гродно активизировались странные «электрики» 1 8.06.2022, 14:53

1,918

Они пугают пожаром и берут деньги за то, что можно сделать бесплатно.

После розеток, газоуловителей, фильтров для воды, проверки вентиляции и прочей чепухи недобросовестные сотрудники фирм-однодневок придумывают новые способы вытащить деньги из простых людей. На этот раз они пугают пожаром и предлагают установить тумблеры.

В редакцию «Вечернего Гродно» обратилась гродненка Марина. Она рассказала, что к ее маме на Девятовке в квартиру пришли неизвестные, представились сотрудниками «Гродноэнерго» и быстро показали удостоверение.

— Они говорят, что нужно заменить тумблеры. А если не замените, то будет замыкание и пожар, — рассказывает гродненка.

Тогда ее мама ответила гостям, что такие работы выполняют электрики ЖЭС, а сам дом недавно прошел проверку «Энергонадзора».

— Моя мама 10 лет была председателем товарищества собственников, и знает, какие организации за что отвечают, а ей в ответ бросили, мол, что никакого «Энергонадзора» вообще как организации не существует, — удивляется Марина. — «Электрик» ушел, но спустя десять минут вернулся с коллегой и стали требовать ключи от электрощитков. Когда поняли, что ничего не получат, то стали хамить.

Вечером спектакль продолжился. Сотрудники уже вернулись втроем. Жильцы говорят, что некоторые в доме попались на уловки. Люди заключили договоры на сто рублей. И то это со скидкой!

— Деталь, которую они хотели поменять стоит в среднем 5-7 рублей. Это всего навсего автоматический выключатель. На квартиру их нужно пару штук, а установит их электрик ЖЭСа бесплатно, — говорит Марина и просит «Вечерний Гродно» предупредить жителей города о возможном мошенничестве.

Обчистили! По квартирам Гродно ходят странные мастера и за бешеные деньги чистят вентиляцию

Как распознать мошенника

Журналисты обратились в РУП «Гродноэнерго», где ассказали, как быстро разоблачить мошенников.

Работники Гродненской энергосистемы в домах и квартирах никаких работ, кроме замены и поверки электрических счетчиков, не производят.

— Все сотрудники РУП «Гродноэнерго» при посещении потребителей имеют при себе удостоверение (оно содержит: номер, Ф.И.О. сотрудника, структурное подразделение, в котором он работает, должность и фотографию).

Удостоверение в обязательном порядке скрепляется печатью и подписывается руководителем организации.

Такая же информация, кроме номера, находится на бейдже работника энергоснабжающей организации. Бейдж располагается на верхней одежде и легкодоступен для обозрения.

Персонал ремонтных бригад одет в спецодежду с логотипом РУП «Гродноэнерго».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».