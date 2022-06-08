Умер шкловский милиционер, пострадавший на допросе, где мужчина устроил поджог 8.06.2022, 15:07

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Сегодня его похоронят.

Умер оперуполномоченный отделения уголовного розыска Шкловского РОВД, который получил серьезные ожоги неделю назад во время ЧП, когда на допросе мужчина устроил поджог.

Об этом zerkalo.io рассказали источники в шкловской больнице и местные жители. По их словам, сегодня в райцентре проходят похороны, в городе выставлены посты ГАИ.

Чтобы уточнить детали, журналисты позвонили в дежурную службу райотдела, разговор получился таким:

— Есть информация, что сегодня хоронят погибшего сотрудника.

— И? Кто вам дал такую информацию? Мы такую информацию вам дать не можем, я не вижу, с кем я общаюсь.

— Может быть, вы можете подтвердить, погиб он или жив?

— Не можем подтвердить.

Журналисты также позвонили в дежурную службу УВД Могилевского облисполкома как жители Шклова и спросили, во сколько будут проходить похороны. Там ответили, что «уже все состоялось».

Погибшего милиционера звали Дмитрий Ходоренко, ему было 27 лет. 6 июня сотрудник Шкловской ЦРБ на условиях анонимности нам рассказывал, что парень лежал в реанимации и не приходил в сознание, его перевели на лечение в Минск, в Республиканский ожоговый центр.

Напомним, ЧП произошло во вторник, 31 мая. Как сообщали нам источники, во время допроса мужчина в кабинете поджог себя и сотрудника райотдела, сам он погиб, а милиционера доставили в больницу. По данным Минздрава, он получил 76% ожогов тела. СК официально подтвердил инцидент, в ведомстве сообщили, что в райотдел доставили для разбирательства жителя Могилева, «произошло воспламенение изъятого имущества», в рабочем кабинете начался пожар. Проводится проверка.

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