В Николаеве придумали, как заставить работать рекламные щиты на благо ВСУ 1 8.06.2022, 15:32

5,906

В общей сложности город очищен от почти 50% билбордов.

В Николаеве с начала полномасштабного вторжения путинских вояк в Украину снесли около 300 рекламных щитов, которые направлены на нужды ВСУ, сообщают в Департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции областного горсовета Украины.

Как отмечается в сообщении, все, что демонтировано – стало противотанковыми "ежами", конструкциями для блинджей или насыпей. В общей сложности город очищен от почти 50% билбордов, работа в этом направлении продолжается.

Также в горсовете подчеркнули, что половина мужчин-работников департамента вместе с директором стали в ряды ВСУ и сейчас защищают Родину. Другая половина сейчас работает с двойной нагрузкой, чтобы отсутствие коллег не влияло на работу департамента.

Как накануне стало известно, российские вояки уничтожили в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине. Этот удар противоречит недавним обещаниям Путина по безопасному проходу через Черное море из украинских портов для торгового судоходства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».