«Таракан получает ежедневно все меньше и меньше средств на существование»2
- 8.06.2022, 15:43
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Скоро не останется денег на элементарное содержание госаппарата.
Телеграм-канал «Баста» опубликовал письмо читателя:
- На сегодняшний день очевидно, что все к чему прикасается рука диктатора, мгновенно разрушается. Это и спорт, и производственная сфера, и IT-сектор и многое многое другое. Его просто необходимо как можно скорее остановить. Каждый день тысячи человек покидают свои рабочие места, оставляют бизнес, переносят работу за границу. Диктатор получает ежедневно все меньше и меньше средств на существование. Скоро не останется на элементарное содержание госаппарата.
Полезные идиоты сами вгоняют режим в могилу. Идеологи, которые увольняют ценнейшую рабочую силу самостоятельно зажимают Лукашенко в тиски. В период когда введенные ранее санкции начинают работать в полную силу и к ним прибавляются все новые, прихлебатели режима совершают масштабную в рамках страны ошибку — теряют персонал, который имеет огромный опыт работы на предприятии, в школе, в больнице — на любом рабочем месте.
Это станет их финалом. Уволившиеся стараются не иметь дел с режимом и уезжают целыми семьями. Белорусы не будут работать и служить преступникам, которые превратили нашу любимую Беларусь в оккупированную Путиным тюрьму.
Слава Украине! Жыве Беларусь!