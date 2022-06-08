«Таракан получает ежедневно все меньше и меньше средств на существование» 2 8.06.2022, 15:43

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Скоро не останется денег на элементарное содержание госаппарата.

Телеграм-канал «Баста» опубликовал письмо читателя:

- На сегодняшний день очевидно, что все к чему прикасается рука диктатора, мгновенно разрушается. Это и спорт, и производственная сфера, и IT-сектор и многое многое другое. Его просто необходимо как можно скорее остановить. Каждый день тысячи человек покидают свои рабочие места, оставляют бизнес, переносят работу за границу. Диктатор получает ежедневно все меньше и меньше средств на существование. Скоро не останется на элементарное содержание госаппарата.

Полезные идиоты сами вгоняют режим в могилу. Идеологи, которые увольняют ценнейшую рабочую силу самостоятельно зажимают Лукашенко в тиски. В период когда введенные ранее санкции начинают работать в полную силу и к ним прибавляются все новые, прихлебатели режима совершают масштабную в рамках страны ошибку — теряют персонал, который имеет огромный опыт работы на предприятии, в школе, в больнице — на любом рабочем месте.

Это станет их финалом. Уволившиеся стараются не иметь дел с режимом и уезжают целыми семьями. Белорусы не будут работать и служить преступникам, которые превратили нашу любимую Беларусь в оккупированную Путиным тюрьму.

Слава Украине! Жыве Беларусь!

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